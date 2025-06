CAMEROUN :: Comportement laxiste de certains préposés des services fiscaux : Shanda Tonme dénonce :: CAMEROON

Le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), très outré et rempli de frustrations suite à de nombreuses récriminations et dénonciations des usagers du tribunal de première instance de Douala, quand il faut apposer un timbre fiscal sur un document banal le matin. Selon Shanda Tonme, " Les parcours de combattant sont aussi ces services publics tortueux, troubles et frustrants.".

Dans une lettre adressée au Ministre de finance, il dénonce ces manquements.

L'intégralité de sa lettre en dessous

Yaoundé, le 17 juin 2025 Monsieur Louis Paul Motaze Ministre des finances DENONCIATION DU COMPORTEMENT LAXISTE, ABSENTEISTE ET CRIMINEL DE CERTAINS PREPOSES DES SERVICES FISCAUX AUPRES DES ADMINISTRATIONS UN CAS EXEMPLAIRE AU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA/BONANJO Monsieur le Ministre, Si certains fonctionnaires estiment que leur salaire est garanti à la fin de chaque mois, je mesure par contre toutes les difficultés qui existent de mobiliser les fonds nécessaires, pour faire face à toutes les charges de l’Etat mensuellement. C’est un fait incontestable que c’est dur, et même que certaines fins de mois vous enlèvent le sommeil pratiquement. C’est très outré et rempli de frustrations, que je vous porte ici, les nombreuses récriminations et dénonciations des usagers du tribunal de première instance de Douala, quand il faut apposer un timbre fiscal sur un document banal le matin. Les parcours de combattant sont aussi ces services publics tortueux, troubles et frustrants. En effet, et sur la base de l’expérience personnelle, la préposée n’arrive jamais avant midi, et reste rarement deux heures à son poste de travail. La conséquence c’est le désarroi des justiciables obligés de courir dans tous les sens pour obtenir satisfaction ailleurs. Il existe pourtant une recette des finances auprès de ce tribunal qui est généralement très disponible et rendrait aisément service pour suppléer à la dame. Ce cas ne semble d’ailleurs pas isolé, dénotant une propension à l’irresponsabilité chez ces agents qui confondent le poste de la fonction publique avec un champ de manioc privé, et se soucient peu de la santé financière de l’Etat. Au-delà des mesures d’assainissement que vous avez courageusement engagées pour mettre de l’ordre dans les finances publiques, je vous recommande vivement de vous pencher sur ces autres cas ici décriés. Ne pas servir, servir mal ou servir à contretemps, constituent aussi une atteinte grave à la fortune publique, particulièrement si la faute se décline en appauvrissement directe, certaine, immédiate et visible des caisses dont on a la responsabilité de la gestion quotidienne. Dans l’attente, et assurée que vous entendez bien cette voix qui parle pour des milliers de voix, je vous renouvèle, monsieur le ministre, ma haute et très fraternelle considération./.