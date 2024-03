Cameroun :: Paul Biya 92 Ans, Marcel Niat 91 Ans, Cavayé Djibril 84 Ans : La Gérontocratie En Marche :: Cameroon

Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé depuis 1982 appelle à la candidature de Paul Biya, son président Nationale à la présidentielle de 2025.

Sur place au parlement, Niat et Cavayé ont été reconduits respectivement à la tête du Senat et de l’Assemblée Nationale. Les mêmes depuis des décennies.

Le parti au pouvoir à Yaoundé fête ses 39 ans ce 24 Mars 2024. A l’occasion, le Confidentiel parle de « Le RDPC en ordre de bataille » Pour le journal, le thème au cours de cette célébration laisse clairement transparaitre que le RDPC est désormais en ordre de bataille dans la perspective des prochaines élections. Bien plus il compte mobiliser monts et merveilles pour permettre à leur candidat naturel de rempiler à la tête de l’Etat pour parachever son œuvre de développement du Cameroun. Presentant ainsi Paul Biya comme le candidat du parti.

Le quotidien Le Messager pense que le Sénat et l’Assemblée nationale sont « Les maisons de retraite… ». Pour le journal Le sénateur Rdpc de l'Ouest vient d'être reconduit à la tête de la Chambre haute du Parlement avec 91 suffrages valablement exprimés contre quatre bulletins nuls. Absent le matin à la réunion du Comité central présidée par Jean Nkuete, le Secrétaire général, le nonagénaire est finalement arrivé, mais un dispositif sécuritaire renforcé a été observé durant des heures au palais des Congrès de Yaoundé.

Cette Réélection du parlement qui, selon selon le journal Sans Detour constitue « Ces choix qui agacent même dans le Rdpc ». Voilà les visages d’ ‘’ange ‘’ du parlement camerounais ! Marcel Niat Njinfenfi (90 ans) et Cavayé Yéguié Djibril (84 ans) rempilent pour un nouveau bail annuel aux perchoirs du Sénat et de l’Assemblée nationale. Elu selon la seule volonté du chef de l’Etat, Paul Biya, d’après des coulisses qui sourdent au sein de l’establishment, ce choix présidentiel turlupine de nombreux militants…

Par ailleurs, le Remaniement ministériel annoncé.

Forum Libre indiqu’ils sont « Prêts pour le gouvernement ! ». Il y’a 5 ans, 02 mois et 12 jours que le président Biya faisait son dernier réaménagement gouvernemental. La cuvée Dion Ngute enregistré, ainsi le record du gouvernement qui aura passé plus de temps depuis l’accession de l’homme du renouveau à la magistrature suprême en 1982… depuis lors, des sources indiquent que le président de la République peaufine l’équipe qui sera chargée de l’accompagner pour les élections INFORMATION PINFORMATION EC présidentielles. Dans cette équipe annoncée, ils se recrutent au sein de la haute administration, du parlement, du secteur privé, des partis politiques, de la société civile et de la diaspora…

Au Rdpc cependant, ce n’est pas la grande quiétude en raison « Des démissions en cascade dans la section du Ndé Nord ». La gestion calamiteuse de la présidente de cette section du parti au pouvoir, a provoqué de nombreux départs des militants pour d’autres formations politiques. Au moment où le parti fête son 39ème anniversaire, tout en préparant activement la prochaine élection présidentielle en 2025, des langues se délient et beaucoup d’encre coulent sur la vraie posture de cette élite politique à l’Ouest du Cameroun. Indique Tribune d’Afrique



A la Cour suprême, La Nouvelle s’interroge « Qui bloque le dossier du colonel Etondè Ekoto ?». Pourtant, tout était bien parti pour l’ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala quand, le 9 avril 2014, la Cour suprême, dans l’affaire Alphonse Siyam Siwe et 10 autres, contre le ministère public et le Port autonome de Douala (Pad), casse et annule l’arrêt N°38/Crim rendu le 11 juin 2009 par la Cour d’appel du Littoral en déclarant non coupable le colonel Edouard Nathanaël Etondè Ekoto et en l’acquittant pour faits non établis. Sûr de son bon droit, il est alors question, comme le prévoit le Code de procédure pénale (loi N°2005/007 du 27 juillet 2005), que cet ancien Pca du Pad qui a déjà inutilement passé de longues années en prison, soit indemnisé. Il faut tout un effort révulsif de la raison pour comprendre pourquoi cette affaire est aujourd’hui bloquée à la Cour suprême