Cameroun :: Jean-Marie Teno Va Sur Les Traces De Sita Bella Via Un Documentaire, 18 Ans Après Sa Mort. :: Cameroon

Le film documentaire de 27minutes intitulé "Sita BELLA la Première" réalisé dans le cadre de l'atelier patrimoines-héritage sortira en avant- première le 27mars prochain dès 19h à la salle de projection de l'Institut Français du Cameroun antenne de Yaoundé.

Tout part de l'atelier patrimoines-héritage , un projet cinématographique lancé il ya quelques temps déjà par le réalisateur et producteur documentaliste camerounais de renommée internationale Jean-Marie TENO , au cours de cet atelier une idée a été émise par les apprenants celle de Sita BELLA , un nom bien connu pour certains et oublié pour d'autres , la salle Sita BELLA reste encore un souvenir qu'on garde de cette première femme pilote de ligne du Cameroun, première femme à avoir embrassé le métier de journaliste après sa sortie d'école dans les années 50.

Comment l'équipe de production a pu réalisé ce court -métrage sur cette brillante dame Thérèse Sita BELLA.

Nous sommes allés ce 24 mars à la rencontre de Jean -Marie TENO dans sa structure de production au quartier jouvence ici à Yaoundé , en plein dans les derniers réglages de ce film.

Nous nous sommes appuyés sur le thème «les récits des indépendances avec pour sous -titre la contribution des femmes au récit national » au cours de de notre quatrième atelier qui a duré 3 mois du côté de Bandjoun.

Nous avons commencés un travail de recherche archivistique dès le début de l'année 2023 , cela n'as pas été facile pour l'équipe de production , 5 jours de tournage après repérage lieu où Sita BELLA a vécu après son départ de la retraite un centre qui accueille des personnes âgées et abandonnées "Béthanie Viacam" du côté de Nkolmesseng, la rencontre avec l'une des nièces de Sita BELLA josepha MINTSA ici à Yaoundé. Pendant ces 5 jours de tournage nous avons rencontrés des difficultés comme tout projet au niveau des archives premièrement, la famille de feue Sita BELLA qui n'as pas voulu trop parler.

Précisons que le court-métrage "Sita BELLA la Première" qui sortira en avant- première le 27mars prochain à l'institut français de Yaoundé a été fiancé par l'Union Européenne et les partenaires Internationaux. Le Ministère des Arts et de la Culture du Cameroun dans ce projet n'as rien apporté en terme de finance et logistique, juste une lettre d'autorisation de filmer la salle Sita BELLA situé à l'enceinte du Ministère de la Communication, même pour avoir cette lettre ça été un casse tête précise ce dernier .

Je voudrais précisé pourquoi le film sort en avant-première le 27 mars à l'institut français de Yaoundé, dans nos conventions il avait été mentionné que l'avant -première se passera chez eux , après ça on verra bien avec le matériel technique en autre possession faire une projection à la salle Sita BELLA, et bien d'autres Centre Culturel au Cameroun.

Au delà de ce film qui va sur les traces de Sita BELLA mes attentes se formule en seul point je souhaiterais qu'on sorte de l'oubli toutes ses personnes qui ont contribué à la réputation du Cameroun affirme Jean-Marie TENO au sortir de notre entretien qui a duré prêt d'une 1heure et demi. Soulignons que le film documentaire est presque prêt à 85%.

Quelques intervenants dans le projet.

Jean -Marie TENO producteur ; la réalisatrice : Eugénie METALA ; personne ressource :Gérard ESSOMBA ; Josepha MINTSA nièce de Sita BELLA; Ruben BINAM: composé et écrit la chanson du film ; Myriam ZOUGA : voix off du film.

Rendez -vous en salle le 27 de ce mois en cours à l'institut français de Yaoundé pour (re) découvrir la vie et le parcours de cette pionnière du journalisme au Cameroun "Sita BELLA".