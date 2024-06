CAMEROUN :: Lutte contre le désordre urbain à Yaoundé: un nouvel espace en construction au marché Mokolo Elobi :: CAMEROON

Cet espace est construit sur une superficie de 1,5 hectare offrant ainsi 250 boutiques et boxes, 2 700 comptoirs, deux blocs toilettes, un bloc administratif, un poste de police, un bloc administratif, une infirmerie, un espace restaurant et un parking d'une capacité de 60 véhicules.

Il faut le préciser, cette extension est faite pour offrir un cadre propice aux commerçants du marché de Mokolo qui n'ont pas des espaces convenables pour exercer leurs activités commerciales et tous les vendeurs à la sauvette qui occupent les routes dans la zone du marché de Mokolo précise Luc MESSI ATANGANA, Maire de la ville de Yaoundé lors de la visite du chantier d'extension effectuée le 12 juin dernier, il poursuit en disant, cet espace doit aussi accueillir tous les propriétaires de boutiques, d'ateliers et autres commerces qui occupent anarchiquement et illégalement la voie allant du carrefour Tsinga-Fecafoot vers le marché de Mokolo, ainsi que les vendeurs de tomate du marché 8e.

Pour M. Yimga MOUSSA de l'association Nationale des opérateurs du secteur informel pour la lutte contre la pauvreté ( ANOSILP); Permettez-moi de remercier solennellement le Maire de la ville de Yaoundé, M. MESSI ATANGANA Luc, qui, depuis sa prise de fonction, ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de vie des acteurs des secteurs informels. Ce projet contribuera à coup sûr à l'épanouissement des acteurs du secteur informel souligne t-il. Ce dernier invite par conséquent les acteurs du secteur informel à libérer les voies publiques et à faire bon usage de ce cadre de travail tout en respectant leurs obligations vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

Après quelques heures de visite de ce chantier, le maire de la ville n'as pas manqué d'exprimer ses sentiments en ces mots :«Nous sommes émerveillés et impressionnés à la fois par la qualité, l'ampleur des travaux et le gigantisme de cet espace. C'est le lieu d'exprimer ma reconnaissance et d'adresser mes sincères félicitations au partenaire et réalisateur de ces travaux. Lorsqu'on est sur le site, on a l'impression d'être en face d'un nouveau marché ».

Soulignons en fin de compte que tous les vendeurs à la sauvette et autres commerçants installés le long de la voie partant du carrefour Tsinga Fecafoot jusqu'à Elig Effa ont jusqu'au 1er septembre 2024 pour regagner le nouvel espace en cours de construction au lieu-dit Mokolo Elobi.