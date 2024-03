Cameroun :: Opportunité Foncière À Yaoundé À Ne Pas Rater: Lotissement À Faire À Nyom Non Loin De Yaoundé :: Cameroon

Acquérir un terrain n'est pas toujours une affaire aisée. Pour avoir beaucoup de terrain, les financiers optent à traiter avec des propriétaires terriens; ce qui permet d'avoir des superficies considérables à moindre coût.

Dans le cadre de réaliser ses projets, un propriétaire terrien cherche un financier pour réaliser des projets suivants la liste,1- Lotissement de 10 hectares et signature des plans à Yegassi quartier limitrophe à Nyom et nkolondom à Yaoundé. Le travail consiste à faire les plans de lotissement et ouvrir les routes à l'aide d'un engin. Les travaux sont estimés à 12 millions la prime de la famille y comprise. Étant donné que le terrain coûte 5000 CFA à cet endroit, le financier bénéficiera de 8000m². Revendu à l'état, le financier qui investit 12 millions se verra avoir un bénéfice minimum de 25 millions. Si le terrain est revendu deux ans plus tard, le prix est sera le double.

Dans la même veine, 5000m² de terrain pour construire une maison de 4 chambres, salon, cuisine, le terrain coûte 6000 CFA/m² dans la zone de Nyom.

Une autre affaire 1000m² à Nyom non loin de la résidence du secrétaire général à la présidence de la République pour une Yaris bien propre et 500 mille, le troc c'est 1000m², le terrain coûte 8000 CFA à l'endroit.

Pour d'autres opportunités en cours, les propositions sont adressées au +237 698170880 Wathsapp et appel.