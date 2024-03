Cameroun :: Affrontement Entre Titus Edzoa Et René Emmanuel Sadi Deux Pontes Du Régime Biya :: Cameroon

Deux pontes du système Biya s’affrontent à travers Radio France International RFI. Tous les deux ont servi à la Présidence de La République. L’un est à la retraite après avoir passé 15 ans de prison pour « insubordination », l’autre est encore aux affaire et officie comme ministre de la communication porte-parole du gouvernement.

Au Cameroun, le débat est sur la place publique et charrie des commentaires à la limite de la passion. Celui de la succession ou non de Paul Biya, 91 ans, au pouvoir depuis 41 ans. Les partis politiques de l’opposition s’organisent autour des thèses de changement ou d’alternance. Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC, le parti de Paul Biya milite pour son maintien au palais présidentiel d’Etoudi à Yaoundé.

Jusqu’au jour ou un autre son de cloche a été donné. Venant de Titus Edzoa, une fabrication de Paul Biya. Il a occupé la haute fonction de Secrétaire General à La Présidence de la République, occupé des de nombreux postes ministériels après avoir été jeté en prison, condamné à 15 ans de prison pour détournement de fonds publics, tentative de détournement et trafic d'influence en co-action, Son crime, avoir osé défier son mentor en se présentant à l’élection présidentielle d’octobre 1997. Apres sa purge au secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie de Yaoundé, l’homme revient à la charge.

Sur les antennes de RFI, il se présente comme l’homme providentiel pouvant mener une transition politique au Cameroun. Une déclaration qui a provoqué l’ire dans le landerneau politique suscitant moult questions notamment celle de savoir si le Cameroun est en pleine crise politique. La thérapie politique proposée par le Pr Titus Edzoa est-elle appropriée pour une transition politique en 2025 ?

La réponse vient de René Sadi, à travers le titre qui barre le une du quotidien Le Messager « Pr Titus Edzoa veut créer le trouble et la peur dans le camp présidentiel ». Et le journal explique, Bien connu du landernau socio - politico - médiatique comme une bête politique à la verve tranchante et au verbe haut, le membre titulaire du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) parti dominant au pouvoir, réponds au Pr Titus Edzoa qui, dans une récente sortie parlait de la nécessité pour les forces vives du pays de se réunir et de créer une période de transition.

Le Point, un journal de Yaoundé la capitale politique du Cameroun parle tout simplement de « Titus… ». Avant de continuer, Réputé fédérateur, presque aphone depuis sa sortie de prison, l’ancien Sg/Pr vient de refaire surface sur la scène politique camerounaise. Il se positionne comme le candidat de la transition. Et le journal de s’interroger. A-t-il des chances d’atteindre son but ? Maurice Kamto, clairement en difficulté par cette visée, peut-il s’aligner derrière l’ancien Minsanté ?