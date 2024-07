FRANCE :: IMPACT "PépiDoc SEGes CEMAC" : un boursier soutient sa thèse de Doctorat/PhD à l'Université de Lille

Le 18 juillet 2024, de 10h00 à 13h10, Augustin Junior MBAM a soutenu sa thèse de Doctorat PhD sur le thème "...Et quand les banques enchantent leurs clients avec des applications mobiles pleines de style ? Les apports de la théorie de la coolitude de la marque ".

Le nouveau Docteur est un ancien heureux candidat de la 1ière édition de la Pépinière Doctorale en Sciences Économiques et de Gestion (PépiDoc SEGes), Hub de recherche pour la CEMAC laquelle s’est déroulée du 05 au 07 décembre 2022 à l’Institut Français de Yaoundé, au Cameroun. PépiDoc est un projet rebaptisé en 2022, initié par le Professeur Bertin Léopold KOUAYEP, qu'assiste le Dr Elias Perrier NGUEULIEU (Président du Comité d’Organisation et Chef du Secrétariat Technique depuis lors) et d’autres collaborateurs qui l’ont soumis à la Coopération Française au Cameroun, laquelle l’a domestiqué. Il est la continuité de deux éditions du projet de même finalité : Doctoriales Inter-Universitaires (DoctIUs) dont l’objectif a toujours été de mutualiser les jeunes chercheurs africains des deux sexes et contribuer au désenclavement de la recherche par les ateliers d’évaluation critique, les conférences méthodologiques et l’octroi des bourses de mobilité à l’issue de la compétition. Alors que le premier concept se limitait au Cameroun et englobait les sciences sociales, économiques et de gestion, l’actuel s’étend en Afrique centrale et se limite aux sciences économiques et de gestion.

En 2022, Augustin MBAM a fait partie de la cohorte des 37 postulants de PépiDoc dont 28 ont été sélectionnés et ont effectivement participé. Le thésard de l’Université de Douala avait brillamment présenté son projet de recherche sur le thème « Innovation technologique et performance commerciale : une étude appliquée dans le secteur financier ». L’éloquence, la passion, la trajectoire et l’outillage théoriques et méthodologiques qui caractérisaient le chercheur et son objet ont fait saliver les 05 membres du jury de sa salle de présentation et les 12 membres du jury de synthèse finale à l’issue duquel il a été le 2ième des 04 lauréats de cette édition.

Augustin s’étant imposé comme identité fortement et unanimement remarquée à travers son Projet de Recherche consacré à Impact Sociétal et Scientifique (PRISS), l’effectivité de sa bourse l’a conduit à l’Université de Lille, principalement à IAE University School of Management et obtient une cotutelle. Son séjour fructueux à l’École Doctorale des Sciences juridiques, politiques et de gestion de sous la cotutelle de cette université et celle de Douala lui a fait produire une thèse co-encadrée par Pr Claude BEKOLO et Pr Amira BERRICHE, bien plus riche, à travers une méthodologie plus originale et innovante et des résultats de recherche féconds, comme l’ont souligné les sept (07) membres du jury du 18 juillet.

Bon vent au nouveau docteur dans sa future carrière dans le monde de la recherche.

La 3ième édition de la PépiDoc suit son cours, en phase de proposition des candidatures, jusqu’au 21 septembre 2024 (délai d’inscription et soumission via le site de la conférence : https://pepidoccemac.sciencesconf.org/ Pour toute information ou assistance, les postulant.es sont invités à contacter le comité d’organisation via les mails suivant : pepidoccemac.seges22@gmail.com et eliasperrier@gmail.com