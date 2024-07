CAMEROUN :: Cimenterie CIMPOR: C’est le nom de la nouvelle cimenterie inaugurée par le Premier Ministre :: CAMEROON

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Chef Dr Joseph Dion Ngute, a inauguré la cimenterie CIMPOR à Kribi, département Océan de la région Sud.

La cérémonie d'inauguration a eu lieu vendredi 19 juillet 2024 dernier. Le Premier Ministre a inauguré la cimenterie au nom du Chef de l'Etat, Président de la République, Paul Biya.

S'adressant aux invités à la cérémonie auguste, le Premier ministre, chef du gouvernement, le chef Dr Joseph Dion Ngute, a déclaré que cette étape importante est une démonstration de la politique économique appropriée définie par le président de la République du Cameroun.

Dion Ngute a noté que « Afin de surmonter les difficultés induites et d'exécuter les très hautes directives du chef de l'Etat, le gouvernement s'est engagé dans un processus d'accélération du déploiement de la politique de substitution des importations, qui est somme toute , un axe majeur de notre stratégie nationale de développement à l’horizon 2030. » Le Premier ministre a ajouté que cela a conduit à l'exportation de gisements de calcaire, de marbre et d'argile, ainsi qu'à l'alignement des conditions visant à contribuer à l'augmentation de la capacité de production de ciment. Le Premier ministre Dion Ngute a salué la société CIMPOR-Cameroun pour s'être appropriée les objectifs de développement du pays et valoriser la politique de substitution aux importations instruite par le Président de la République.

Il a souligné qu'en maximisant l'utilisation de matériaux locaux dans la production de son ciment, CIMPOR réduit l'importation de klinker de 40 à 50%, une mesure qui, a confirmé le Premier ministre, est conforme à la politique de substitution des importations du chef de l'État. Dion Ngute a exhorté la population du Sud à ne pas relâcher ses efforts pour préserver le riche patrimoine naturel de la Région et la détermination du Chef de l'Etat à transformer la région en un admirable site industriel. Un grand pas pour CIMPOR Cameroun - CEO CIMPOR Group holdings De son côté, le Directeur Général de CIMPOR Group Holdings, Suat Çalbiyik, a déclaré que la réalisation de ce projet « est une grande étape tant pour CIMPOR que pour le Cameroun », ajoutant que « Notre nouvelle usine est la première du genre dans le monde." Le PDG a déclaré qu'il produirait 400 000 tonnes d'argile calcinée par an.

« En utilisant de l'argile calcinée, nous réduirons les émissions de CO2 de 40 %. Cela montre notre engagement envers l’environnement », a-t-il déclaré. L'objectif, a ajouté le PDG, est de répondre à la demande de ciment au Cameroun. La possibilité d’utiliser des matériaux locaux explique la vision de l’entreprise de servir le public avec un ciment de qualité moderne, comme l’a déclaré le PDG : « Nous utilisons 40 % d’argile, matière première locale, à Kribi. Ce sera notre première pour le Cameroun. Nous avons investi environ 100 millions d'euros dans cette usine. Cet investissement signifie construire un avenir pour le Cameroun. Il a annoncé que, « Grâce au secteur de la construction, nous fournirons des emplois à plus de 10 000 Camerounais. »

La construction de la nouvelle usine, a-t-il déclaré, « augmentera la capacité d’exportation du Cameroun et soutiendra la croissance économique. Ces investissements montrent notre confiance dans le potentiel du Cameroun. Le haut responsable du CIMPOR a déclaré que l'objectif est de combiner innovation, durabilité et développement économique : « nous sommes directement connectés aux communautés que nous servons. Nous sommes engagés envers la communauté que nous servons. Nous sommes engagés envers la communauté que nous servons. Nous fournirons des produits de haute qualité et de grandes opportunités.

Cet investissement, a-t-il ajouté, permettra de subvenir aux besoins de milliers de familles. Biya, notre candidat en 2025 – Maire de la ville de Kribi Dans son discours, le Maire de la Ville de Kribi Guy Emmanuel SABIKANDA, a annoncé que, en guise de fidélité au Président de la République Paul Biya pour ce cadeau et plusieurs autres, la population de Kribi l'a choisi comme candidat à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. . « CIMPOR S.A. Cameroun aujourd'hui, par votre action, traduit suffisamment le grand intérêt que le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Paul Biya, attache au développement du Cameroun et à l'émergence de la ville de Kribi comme un pôle de développement économique majeur. centre de notre pays. »

Par l'intermédiaire du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Chef Dr Joseph Dion Ngute, le Maire de la Ville a transmis le message de gratitude au Président de la République, Paul Biya, de sa sincère et profonde gratitude pour toutes les mesures et réformes efficaces de développement qui ont été prises et qui ont été mises en œuvre dans la région. D'innombrables opportunités La cimenterie CIMPOR bénéficie d'un investissement global estimé à 50 milliards de FCFA avec 300 emplois directs et 1,2 million de capacité de production de ciment par an.

Concernant les nombreuses opportunités créées par la construction de la cimenterie CIMPOR, le Maire de la Ville de Kribi, au nom de la population, a profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude au PDG du Groupe CIMPOR Holdings. Le maire de la ville a cité entre autres les nombreuses opportunités d'emploi, la création de nouvelles sources de revenus liées à la production et à la vente du ciment, la croissance des flux économiques interurbains, la réduction de la pauvreté comme bénéfices immédiats de la cimenterie de la ville