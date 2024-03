Cameroun :: Vibrant Hommage Du Pr Shanda Tonme A Nos Braves Compatriotes Nganou Et Ndoumbe :: Cameroon

Dignes continuateurs des génies créateurs de l’Ecole normale de Fulassi....Puisse une honte éternelle couvrir ces compatriotes de peu de vertus mus par la haine, l’esprit de vengeance, l’étourderie, des ambitions sataniques et l’indignité inconsciente, qui les conduit à vilipender les porteurs de notre drapeau et les représentants des mots si forts de notre hymne national partout à travers le monde, partout sur des scènes ?

Nous nous retrouvons, l’instant des lendemains de quelques compétitions sportives internationales, face à la réalité des dysfonctionnements de notre sentiment national. Comment cacher à l’étranger, que dorénavant nous hébergeons en notre sein, des microbes tenaces qui rongent et détruisent chaque jour d’avantage, ce qui nous uni, ce qui marque et caractérise, la candeur de notre drapeau. Voici vraiment un des traits du grand mal camerounais. De peu ils insulteraient le grand Roger Milla pour un verre cassé, et souilleraient la sépulture de Ruben Um Nyobè pour un non ou pour un oui.

Voyons, où existe-t-il aujourd’hui, dans un monde dominé par l’exaltation du sentiment national, des voix qui de l’intérieur du périmètre territorial, passeport et carte nationale d’identité en poche, qui se féliciter des malheurs du drapeau national, des déboires temporaires de quelques représentants des valeurs communes ?

Non, laisser faire, se taire sans parler, ne pas leur adresser la réplique nécessaire et sententiaire, serait les confirmer dans toutes sortes de complots vils qui se trament contre la nation, l’Etat, la République, le peuple de chez nous. Les haines, les vengeances, les ambitions futiles et extrêmes pour ne pas dire insatiables, ont de tout temps et sont partout, les sources de ruine de la société et contre l’affection collective. C’est la trahison suprême. Oui, vous, vous-là, vous qui élevez la voix contre nos braves combattants et représentants, arguant de vos mille sottises, vous ne méritez plus vraiment notre considération.

La famille, la nation, la société commune et le destin collectif, s’expriment, se matérialisent, se construisent et se présentent, avec toutes leurs qualités et extensions, leurs victoires et leurs échecs. Le Cameroun que les génies de Fulassi ont rêvé et traduit dans un bel hymne, est celui de toutes les étapes et de tous les atouts, de toutes les couleurs ainsi que de toutes les conditions. Le Karma, c’est pour vous, traîtres à la patrie, compatriotes indignes, inconscients, irrespectueux et dangereux.

Hommage à vous, NGANOU ET CEDRIC, la nation vous voit débout, fier de vous, portant nos couleurs, partout et loin au-delà de notre triangle national./.

Yaoundé, le 11 Mars 2024