Cameroun :: Jif 2024 Au Mindef: Des Conditions Particulières Pour Donner Plus De Droits Aux Femmes :: Cameroon

Joseph BETI ASSOMO l'a assuré lors de son discours à la cours d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé. " Investir en faveur des femmes: Accélérer le rythme", un thème qui interpelle l'humanité toute entière.

Sous le haut patronage de madame Chantal BIYA, épouse du Président de la République du Cameroun Paul BIYA, la Journée internationale des droits de la Femme s'est déroulée au boulevard du 20 mai à Yaoundé au Cameroun avec faste et solennité marquée par une prise de conscience de toutes les femmes présentes

Le Cameroun est adossé sur la politique des objectifs de la SND30 impulsée par le président de la République. Au Ministère de la Défense, l'approche genre est une réalité mise en œuvre et des actions concrètes pour favoriser l'intégration totale. Renforcer les bonnes pratiques dans toutes les structures à sa juste valeur en faveur du personnel féminin du MINDEF, pour son épanouissement professionnel, l'encourager à gravir tous les échelons, à monter les grades jusqu'au sommet, Joseph BETI ASSOMO a fait asseoir cette politique au sein de son département ministériel.

La semaine de la journée internationale des droits de la femme a été meublée par diverses activités. Les dispositions ont été prises, a rassuré le Colonel MBOM YEK MPALOA Edwige, Directeur Adjoint des Sports, des Activités Culturelles et Artistiques au Ministère de la Défense, Représentante des femmes du Ministère de la Défense à l'occasion de la célébration de la 39ème édition de la Journée Internationale des Droits de la Femme.

C'est autour de plusieurs activités sportives, des causeries éducatives, la sensibilisation sur plusieurs domaines que le personnel féminin du ministère de la Défense a passé le temps pour comprendre le rôle qui est le leur pour faire progresser les droits qu'elles revendiquent.

"Parce que être femme c'est être choisie pour porter la vie au monde. Bien plus, c'est être forte et porter les souffrances des autres tout en gardant le sourire. Être femme c'est trouver son équilibre au milieu des frustrations, des humiliations et parfois du machisme. Être femme c'est avoir la capacité de créer un monde imaginaire dans lequel elles sont des reines éternelles. Être femme c'est un métier..."

À tout seigneur à tout honneur, le MINDEF a organisé un repas pour communier avec les dames, animé par la fanfare du quartier général, des sonorités du terroir et prestations des artistes musiciens et humoriste. C'était également en présence des Secrétaires d'État auprès du Ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, Galax Yves ETOGA et celui chargé des Anciens combattants et victimes de guerre KOUMPA Issa, le chef d'état major des armées René Claude MEKA et plusieurs autres hauts responsables du ministère de la Défense.

La parade du défilé au boulevard du 20 mai a laissé voir plusieurs carrés constitués des femmes militaires plutôt vêtues des tenues du 8 mars, applaudies lors de leur passage en présence du ministre de la Défense à la tribune officielle aux côtés de Madame Chantal BIYA et plusieurs membres du gouvernement.