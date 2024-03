La Coopération Allemande Dévoile Ses Projets En Cours De Réalisation Au Cameroun À Promote 2024 :: Cameroon

Partenaire de longue date, la coopération allemande dévoile les projets réalisés et en cours au Cameroun soit 260 milliards de FCFA avec 60 projets.

À l'occasion du salon PROMOTE qui regroupe l'ensemble des entreprises, PME, institutions étatiques et non-gouvernementales, le point de presse a été donné ce 19 février au palais des congrès de Yaoundé par les responsables. Devant un public large et les hommes de médias, un film documentaire a été projeté sur les réalisations dans les zones d'intervention de la coopération. Ce qui démontre l'implication et les résultats palpables sur la coopération germano-camerounaise.

Plus d'un demi-siècle, l'Allemagne est présente au Cameroun et se concentre sur les activités au sein de quatre secteurs appelés pôles prioritaires qui sont là bonne gouvernance, la décentralisation, paix et cohésion sociale, la gestion durable des ressources naturelles,le développement rural et la sante, protection sociale et politique démographique.

L'action de la coopération allemande au sein des pôles est donc de créer des activités génératrices de revenus pour les populations, d'améliorer l'accès aux soins de santé et de favoriser une agriculture durable dont le but de lutter contre la famine dans le septemtrion et l'autonomisation des bénéficiaires. Au regard de tout cela, elle œuvre avec des partenaires pour améliorer l'agriculture à devenir un maillon rentable et durable sur le plan social et environnemental. Par exemple, avec le soutien de l'Union européenne, la Coopération allemande a permis de donner des formations aux bonnes pratiques agricoles et d'élevage afin d'aider les petits exploitants agricoles à avoir accès aux innovations qui permettraient d'augmenter leur productivité, d'assurer leur sécurité alimentaire et d'augmenter leurs revenus. À ce jour, plus de 147 000 personnes ont reçu une formation et une capacité appropriée par l'intervention de la coopération allemande.

Le Cameroun reçoit également un soutien de l'Allemagne pour la production de coton biologique, notamment à travers une enveloppe estimée à 1,9 milliard de FCFA et mené pendant quatre ans dans le grand Nord du pays (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord), où cette culture est plus présente, l'objectif de cette action est d'augmenter la durabilité et la valeur ajoutée dans la chaîne d'approvisionnement. Cela fait également progresser la capacité des systèmes de production à résister aux changements climatiques. La création de Camtex Lab, un incubateur-accélérateur dont l'objectif est de soutenir les entrepreneurs de la filière textile, est l'une des conséquences de ce projet.

Le gouvernement camerounais à travers ses ministères est satisfait des retombées grâce à l'intervention de ce partenaire au développement. Dans le cadre de sa Stratégie nationale de développement SND30, le Cameroun veut booster la production de 310 000 à 600 000 tonnes de fibres de coton chaque année d'ici 2025, et les actions menées participent à cet objectif.

Dans le cadre de sa collaboration bilatérale avec le Cameroun, l'Allemagne encourage l'initiative entrepreneuriale dans les zones rurales afin de transformer efficacement les systèmes agroalimentaires. Le but visé étant d'accroître l'accès aux financements et la valeur ajoutée au niveau local. Selon les chiffres avancés par la coopération allemande, des milliers de crédits ont été accordés par des institutions financières dans le but de soutenir les organisations paysannes dans leurs projets de transformation des produits.

Des questions posées à Valentin Katzer, Chef de la coopération à l'ambassade d'Allemagne à Yaoundé, les mesures prises ont pour but de soutenir le Cameroun à atteindre son objectif à devenir un pays émergent en 2035.