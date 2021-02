CAMEROUN :: Ndogpassi III : quatre morts dans un accident :: CAMEROON

Un camion ayant perdu ses freins a fini sur des piétons au rond-point Ndogpassi marché samedi.

Panique, émoi et consternation ont marqué commerçants et populations de Ndogpassi marché cette matinée du samedi 13 février. En effet, une camionnette de marque Toyota Dyna a foncé sur des piétons après avoir perdu ses freins. D’après le chef service adjoint de la police municipale de la commune de Douala III, la camionnette, transportant des lattes, roulait en direction du marché Ndogpassi III venant du commissariat du XIVe arrondissement. En amorçant la descente qui mène au rond-point du marché Ndogpassi, le chauffeur a perdu ses freins. La camionnette a alors engagé une course folle et finir sur les piétons puis les garde-fous. Les cris du chauffeur essayant d’alerter les piétons et commerçants n’ont pas suffi à éviter le pire.

Selon notre source, trois personnes, deux femmes et un adolescent, sont mortes sur-le-champ. Une quatrième victime a rendu l’âme dans le taxi qui le conduisait vers une formation sanitaire. Les deux femmes décédées étaient au marché pour faire des emplettes, tandis que l’adolescent était un vendeur à la sauvette. L’accident a également fait sept blessés graves, transportés d’urgence dans une formation sanitaire de la place. Les quatre corps ont été conduits à la morgue.

Dans un élan de colère, les populations ont voulu lyncher le chauffeur déjà très mal en point, puisque gravement blessé suite à l’accident. Il n’a eu la vie sauve que grâce à l’intervention de la police, appuyée par des éléments de la police municipale de Douala III. D’après des informations recueillies sur place, des policiers municipaux ont rapidement administré des soins de premiers secours aux blessés avant leur évacuation vers des formations sanitaires.