La ministre camerounaise de l'Habitat et du Développement urbain ( Minhdu), Célestine Ketcha Courtès, est sur le terrain de construction de certaines infrastructures du département du Mfoundi. C'est à Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Il s'agit d'une actualité relative au transfert des compétences et projets aux communes. Plus exactement, il est question pour Madame Courtès, de passer au scanner, le plus d'un milliard francs CFA transférés aux maires du Mfoundi.

L'amélioration de certains quartiers précaires de Yaoundé préoccupe Célestine Ketcha Courtès. En vertu de la politique de décentralisation du gouvernement camerounais, le Minhdu a transféré des ressources de plus d'un milliard de francs CFA aux communes d'arrondissement du Mfoundi, pour le désenclavement des quartiers précaires. Ces projets émanant des besoins exprimés par les populations au cours de plus d’un mois de consultations au niveau local, ont été classés comme prioritaires, par les populations elles-mêmes. L'accompagnement des communes est de ce fait, une réalité au ministère de l'Habitat et du Développement urbain . A l'heure de la décentralisation, la ministre Ketcha Courtès se veut plus proche des élus locaux. Conformément aux très hautes directives du président de la République, directives axées sur le parachèvement du processus de décentralisation, le budget d'investissement public ( BIP) 2020 du Minhdu, avait accordé une place importante aux projets locaux devant être réalisés par les mairies.

Pour ce qui est spécifiquement du département du Mfoundi, les ressources transférées aux communes par le Minhdu, visent les quartiers précaires, et sont orientées vers la réhabilitation de la voirie , l'aménagement des routes , l'ouverture des pistes et bretelles, la construction des dalots, et l'éclairage public.

C'est pour s'assurer de la qualité d'exécution et du suivi des projets par les maires des sept communes du Mfoundi que, Célestine Ketcha Courtès s'est rendu sur le terrain ce lundi 15 Février 2021. La ministre a exigé le respect des procédures et des délais , l'outillage et la formation des services techniques municipaux, la mobilisation citoyenne pour la pleine participation des femmes et des jeunes avant d'inviter les maires à faire preuve de dynamisme afin de donner aux populations, de profiter davantage des grandes opportunités qu'apporte le transfert des ressources.

Selon la ministre, plusieurs communes n'ont pas pu consommer les crédits mis à leur disposition l'année dernière; ce qui selon elle, peut être assimilé à une faute. De Yaoundé 1er à Yaoundé 7ème, Célestine Ketcha Courtès la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a été proche des maires, et à leur écoute. Une proximité qui lui a permis de les inviter à outiller les agents techniques, et de mieux structurer les communes afin que celles-ci répondent avec brio aux défis et exigences de la décentralisation, qu'elle soit une réalité palpable, et booste le développement durable du Cameroun pour le bien-être des populations.

Camer.be vous propose quelques belles images de la visite des chantiers par la ministre Célestine Ketcha Courtès, ce lundi,15 février 2021 à Yaoundé, dans le département du Mfoundi.