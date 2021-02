Africa Code Week présente à la onzaine de la jeunesse camerounaise :: CAMEROON

La société SAP leader de conception des logiciels se bat depuis plusieurs années en Afrique pour apprendre au plus nombre d'enfants des collèges et lycées publics et privés du continent l'informatique à travers le logiciel scratch.

"L’informatique est une nouvelle langue, aidons les jeunes à la parler couramment », telle est l’ambition de l’Africa Code Week avec la GIZ et l'UNESCO qui sont des partenaires de cette initiative. Du 1er au 10 février 2021, plusieurs activités de la jeunesse ont été implémentées sur le terrain pour mieux appréhender les jeunes à se familiariser de ce qui est de l'outil informatique indemnisable pour leur avenir.

L'ambassadeur de cette initiative au Cameroun, Jérôme Monteu Nana, ingénieur roboticien à la même société était donc virtuellement au Cameroun avec certains encadreurs sur place pour animer pendant 10 jours au musée national de Yaoundé .

Un stand pour expliquer aux nombreux visiteurs l'objectif et la mission de ce programme salutaire pour les jeunes.

C'est plus d'une centaine de curieux qui sont venus s'informer de ce prestigieux programme pendant les activités de la fête de la jeunesse sous le thème « Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de COVID-19 », la célébration de la 55ème édition de la Fête de la Jeunesse au Cameroun ce 11 févier 2021 en respectant les mesures édictées par le gouvernement sur tout le triangle national conduite par le ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique, Mounouna Foutso.