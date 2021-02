CAMEROUN :: Nécrologie : Le député Djibrilla Kaou Bakary froisse son écharpe :: CAMEROON

L’Assemblée nationale du Cameroun encore en deuil.

Le député Djibrilla Kaou Bakary du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), est mort ce matin à Douala la capitale économique du Cameroun. Des sources familiales parlent d'une mort des suites de maladie. Djibrilla Kaou Bakary était député Rdpc du Mayo Tsanaga dans la région de l'Extrême Nord Cameroun.

La mort du membre de la Chambre basse du parlement camerounais, a déjà suscité des réactions parmi la classe politique camerounaise. C'est le cas de députée du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn), Nourrane Foster. " C'est avec regret et tristesse que j'ai appris ce matin, le décès de mon cher collègue Hon. Djibrilla Kaou, député Mayo Tsanaga, Extrême - Nord. Permettez-moi d'adresser à sa famille biologique et à sa famille politique, nos sincères condoléances. Il a été pour moi un père dans cette auguste Chambre. Hon. Djibrilla Kaou, député Mayo Tsanaga, Extrême - Nord, était l'un des rares députés qui avaient l'humilité de m'encourager ouvertement, et de prendre ma défense à chaque fois.", écrit avec regret, la députée du parti de Cabral Libii, avant de conclure : " Ma tristesse est encore plus grande car je n'ai pas eu le temps de lui dire merci."

Rappelons que depuis la nouvelle législature consacrée par les élections du 09 février 2020, cinq députés, tous du parti au pouvoir, ont déjà froissé leurs écharpes.

Quant au député Djibilla Kaou Bakary mort ce matin à Douala, nous informations révèlent qu'il aurait déjà été inhumé dans un cimetière musulman de la capitale économique du Cameroun, et ce, conformément aux usages des Mahométans.