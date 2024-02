9E Salon Promote : Armée Et Civils Camerounais Font Corps :: Cameroon

Les différentes sections de l’armée camerounaise présentes à Promote 2024 ont permis au citoyen lambda de toucher du doigt la logistique et les équipements des forces de défenses du pays.

Salon Promote 9e édition. Depuis le début de la foire où près de 1000 entreprises petites, moyennes et grandes participent, les stands des forces armées grouillent de monde. Pour attirer davantage les curieux, la stratégie est mise sur la musique. Pour se distinguer à cette édition du Salon, un orchestre constitué de militaires interprètent magistralement les classiques et des chansons populaires. Jeunes et adultes trouvent leur compte. Ce sont des virtuoses de la basse, de la guitare, de la batterie et des instruments à vent. Pour ce qui est des chanteurs et chanteuses, ils n’ont rien à envier aux grandes voix reconnues de la musique camerounaise et mondiale. « Le niveau est très élevé », reconnaît un mélomane.

A la clôture du Salon hier 25 février, ils ont sorti le grand jeu : un concert live au cours duquel ils ont donné tout ce qu’ils avaient l’on dirait que c’était le dernier de leur vie. Aux amoureux de la musique de s’en délecter en chantant en chœur avec l’orchestre. À l’annonce du rappeur Maahlox le vibeur, le public est en transe. L’artiste reprend ses titres populaires avec les spectateurs qui participent au show. Il ne manque pas d’apprécier le geste de l’armée qui a bien voulu s’ouvrir aux Camerounais.

Réaction

Colonel Cyrille Serge ATONFACK GUEMO: Chaque Camerounais se sent militaire

Les forces de défense voudraient dire merci au peuple camerounais, à l'ensemble des habitants de Yaoundé, à l'ensemble des visiteurs du salon Promote 2024. Ils sont venus par dizaines de milliers sympathiser avec les forces de défense. Nous voulons dire merci aussi à la communauté des artistes qui nous a accompagné. Il y a Koppo, Maalox, Locko qui sont passés. C'était la symbiose totale entre les militaires et les visiteurs. Je voudrais aussitôt dire un merci particulier à la communauté des médias et hommes des médias qui sont venus soutenir notre action ici. Du montage du stand, de la couverture de nos activités jusqu'à la clôture ce jour. Je voudrais renouveler ce merci à la communauté des médias qui a accompagné l'armée camerounaise chaque jour que Dieu a créé sur tous les terrains intérieur ou extérieur, où ces forces sont déployées. Dire que les forces de défense camerounaise vivent en symbiose avec la population est devenu une lapalissade. Chacun le voit ici, chacun le vit ici. Chaque Camerounais se sent militaire et chaque militaire est Camerounais. La symbiose est totale. Merci à tous pour cette parenthèse dans notre carrière militaire, pour cette parenthèse en début d'année 2024. Nous vous donnons rendez-vous dans le cadre des préparatifs de la célébration de l'Unité nationale le 20 mai 2024, avec les journées portes ouvertes des forces de défense qui se dérouleront pendant la semaine de la fête à la base aérienne de Yaoundé. Nous prendrons les mêmes, nous nous remettrons à fond, il y aura du chaud à fond, l'armée se montrera, montrera à voir et l'armée sera comme d'habitude en communion avec le peuple camerounais. Merci encore aux médias.