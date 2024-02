Cameroun :: Salon Promote 9E Édition : Ceux Qui Font Les Bonnes Affaires Même Hors Du Site :: Cameroon

Près de 1000 entreprises, petites, moyennes et grandes sont présentes à Promote 2024. Elles occupent les esplanades basse et haute du Palais des congrès de Yaoundé. Mais pour avoir un stand n’est pas à là bourse du petit débrouillard. Du coup, ils trouvent des espaces de fortune à l’extérieur et y installent leur commerce.

« Il ne suffit pas d’être au ciel pour décrocher le graal ». Cette phrase d’un usager colle comme des gants aux doigts de ces femmes qui font de bonnes affaires en vendant du poisson ou du poulet à la braise.

Chantal qui s’affaire à servir des clients, stresse déjà à un jour de la fin de la 9e du Salon Promote. « Je vais retourner au quartier après la foire car je ne sais pas où je peux m’installer en dehors d’ici ». Elle se réjouit d’avoir fait de grandes bénéfices « même si la mairie nous a vendus le stand et l’espace avant que nous nous installions ». Chantal déclare qu’elle essayera d’investir dans la commercialisation des produits cosmétiques et dans le ecommerce.

Dans les coulisses du Salon Promote, les vendeurs de boissons, des marchants ambulants trouvent aussi leurs comptes. C’est du moins ce qui ressort de leurs témoignages.