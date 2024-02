Cameroun :: Promote 2024 : La Presse Privée Mobilisée :: Cameroon

Plusieurs organes de presse privés ont délocalisé leur rédaction le temps de Promote de cette année.

Tout comme à l’esplanade basse, ces organes bien connus ont occupé une partie haute du Palais des congrès de Yaoundé. Chaque organe se donnant des astuces pour mieux accroître sa visibilité : une banderole où le nom de l’organe est mentionné, les différentes parutions qui sont fixées à l’intérieur de là pièces de près de 16m2, sans compter le personnel qui accueille et renseigne les usagers à l’entrée du stand.

Sintia Dounang du service Économie de Mutations raconte ses journées. Assistée des reporters et stagiaires, elle parle du taux de fréquentation dans le stand réservé au quotidien rouge. « Plusieurs entreprises grandes ou petites nous visitent pour soit prolonger le partenariat ou commencer pour celles qui nous contactent pour la première fois ». La reporter explique que la mission qui leur été assignée est de produire des articles chaque jour pour rendre compte de l’ambiance sur le site, de parler des coulisses de Promote et surtout d’accompagner les entreprises partenaires dans les événements ponctuels qu’ils organisent pendant ce temps.

Mohamed Moluh de Le Messager et Fabrice Beloko de Repères donnent des précisions sur l’importance de leur présence à Promote. D’après eux, il est question d’être encore plus proches des entreprises. « Le but n’est pas forcément de vendre quoi que ce soit mais de montrer que nous existons », déclare Fabrice Beloko.

Pour Mohamed Moluh quant à lui indique comment l’on obtient le stand à Promote. « C’est un partenariat gagnant-gagnant entre les organisateurs et nous. Ce que nous publions comme visuels pour annoncer depuis un mois avant le début de la foire compense ce que nous devrions débourser pour avoir un stand ». Les responsables de Lignes d’horizon ont produit un numéro spécial sous le format magazine avec un contenu qui relate la trajectoire de Promote depuis la première édition jusqu’à celle-ci. C’est près de 50 titres qui se sont déployés sur le site de Promote 2024 traduisant ainsi la vitalité de la presse privée au Cameroun.