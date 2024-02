Cameroun :: Shanda Tonme, La Lettre : Eneo A Causé L’amputation De La Jambe D’une Femme À L’ouest :: Cameroon

Dans une lettre de Shanda Tonme adressée au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Cameroun, Me Eric Mbah , il appelle ce dernier à intervenir en faveur de Naoussi Fongang Belinda, une jeune femme de 22 ans victime des défaillances techniques de la société Eneo.

Ci-dessous, l'intégralité de la lettre

"Il vient toujours un temps où la justice s’impose, où les gouvernants après avoir été trop longtemps trompés par leurs collaborateurs et subalternes de tous les niveaux, se réveillent, découvrent la vérité, et manifestent leur autorité ultime pour faire la lumière et réparer les torts. La bonne gouvernance c’est fondamentalement, le respect mutuel entre les gouvernants et les gouvernés. Mais quand les gouvernants se murent dans un silence dédaigneux, orgueilleux et condescendant ou complice, ils allument des feux involontaires susceptibles à terme de déstabiliser la société ".

Yaoundé, le 19 Février 2024

Le Médiateur Universel, Président de la Commission

A Maître ERIC MBAH, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Cameroun

Objet : APPEL AU SECOURS POUR LA DEFENSE DE Mlle NAOUSSI FONGANG BELINDA, victime des défaillances techniques de la société ENEO

Monsieur le Bâtonnier,

Je me fais un devoir de vous renouveler mes encouragements, en saisissant également l’occasion pour une fois encore, vous souhaiter la bonne année ainsi qu’à toute votre corporation.

Ce faisant je considère comme un impérieux devoir, de solliciter votre attention sur une situation de grossière injustice, qui mérite avec urgence que votre autorité juridique civile, y déploie son expertise. En réalité très peu de nos compatriotes sont informés de ce que l’Ordre des Avocats dont vous avez le privilège d’être le haut représentant et plénipotentiaire, dispose en son sein d’une section spécialement dédiée à la défense des droits de l’Homme et des libertés.

En tout état de cause, je vous soumets le cas de cette jeune compatriote de 22 ans, Mademoiselle NAOUSSI FONGANG BELINDA, qui est aujourd’hui gravement handicapée, victime des installations défaillantes et dangereuses de la société ENEO en 2020. La nation entière est témoin avec plus ou moins de bonheur, de la mobilisation des Avocats sur certaines affaires retentissantes. Je veux d’avance vous dire combien votre auréole serait grande, si jamais dès réception de ma présente requête, vous preniez ce cas en considération.

Je mesure consciemment la difficulté voire la réserve qui pourrait dominer certains de vos confères, à s’opposer à un mastodonte qui dispose de moyens infinis, et qui de surcroît est en permanence courtisé par les conseils. Cependant, l’histoire récente de notre pays montre que les Avocats ont su transcender les égoïsmes et les chantages, s’élever et avancer pour défendre des grandes causes de justice. Je compte donc sans craintes ni doutes sur vous.

Confiant, je vous adresse mes remerciements anticipés, et vous assure de ma fraternelle considération./.