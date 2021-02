CAMEROUN :: Un militaire vandalise la Scb à Bertoua :: CAMEROON

Présenté comme un déséquilibré mental par sa famille et sa hiérarchie, ce dernier a utilisé des cailloux pour détruire les installations de la banque.

Il y avait de la panique samedi 30 janvier à l’agence de la société commerciale de banque (Scb), située au centre ville de Bertoua, chef-lieu de la région de l’Est. Un militaire, identifié par sa famille et sa hiérarchie comme étant déséquilibré arrivé à l’agence pour les opérations bancaires a fait une crise. Selon le récit des témoins et de ses proches, Gilbert Mekinda Biwole en service au 12e bataillon d’appui de Bertoua est venu faire un retrait de son salaire du mois de janvier. Or des sources internes de la banque soutiennent que ce dernier avait déjà retiré ledit salaire et le crédit qu’il avait obtenu de la banque en faisant plusieurs retraits dont les plus importants à partir de sa carte bancaire à Yaoundé.

Ses connaissances affirment par ailleurs qu’il est « souvent perturbé et parfois quand il ne peut pas faire un retrait, il devient violent ». Ces mêmes sources concluent que « les vigiles de la banque, la Sémil, sa famille et le commissariat de police du 1er arrondissement de Bertoua, connaissent parfaitement cette situation car ils sont régulièrement appelés au secours face aux égarements de ce militaire ». Etant informé de cette situation, le vigile de la banque le laisse souvent entrer seulement s’il constat qu’il est calme et serein.

Malheureusement, le samedi 30 janvier, l’homme en tenue est arrivé à la banque, très perturbé et vite rejoint par son neveu. Avec lui, il a d’ailleurs engagé une bagarre devant l’agence Scb. Le vigile, n’étant pas étranger à ce genre de scène le prie de se calmer et son neveu est entré dans l’agence. Entre temps, le militaire a fait semblant de s’être calmé en s’éloignant. Mais contre toute attente, il a ramassé des cailloux pour commettre le forfait. Selon des témoins, « à cause des vitres hyper blindées, le bruit des cailloux était semblable à celui d’une bombe ou d’une arme».

Mais au final, aucune arme n’a été utilisée. Comme bilan, on déplore la destruction des vitres et le guichet automatique et quelques personnes blessées. Un tour à l’agence Scb de Bertoua dimanche 31 janvier a permis de constater que les Une vue du lieu vandalisé. vitres cassées ont été remplacées.