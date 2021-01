Hécatombe à la Falaise de Dschang: Le CODE invite les Camerounais à un deuil virtuel le 28 janvier :: CAMEROON

Un bus de 70 places a percuté une camionnette transportant du carburant et qui allait en sens inverse autour de 3 h 30 du matin à la Falaise de Dschang à l'Ouest- Cameroun, laissant sur les carreaux 53 morts brûlés dans l’accident et 29 blessés graves pris en charge à l'hôpital de district de Dschang.

Face à cette situation dramatique qui vient une fois de plus à endeuiller le Cameroun, le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora (CODE), toutes les cellules insurrectionnelles réunies, adresse ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées.

Le CODE, exige l’ouverture d’une enquête sur les circonstances exactes de ce drame et en profite pour inviter les Camerounais et amis du cameroun à un deuil virtuel, le 28 janvier 2021 à 12h 00, pour honorer la mémoire des 53 morts brûlés dans l’accident.

Chacun devra ainsi observer une minute de silence numérique entre 12h et 12h10 (locale). Les camerounais et amis du Cameroun sont invités à publier de ce fait une photo d'eux sur les réseaux sociaux habillés en noir ou en blanc avec le hashtag LeCamerounEnDeuil.

Le CODE en appelle à la solidarité qui a toujours caractérisé la nation camerounaise, pour soulager les souffrances des compatriotes affectés et, invite les populations, en général, ses adhérents et sympathisants, en particulier, à apporter une assistance multiforme aux victimes, notamment par le don du sang et divers.

A toutes les familles si durement éprouvées, le CODE adresse ses sincères condoléances.

Aux blessés, nous formulons nos vœux de prompt rétablissement

Fait à Bruxelles le 27 janvier 2021

Pour la Cellule opérationnelle d'alertes

Ms. Ophilia Bih

Courriel: comitedecoordinationcode@yahoo.fr

http://lecode.canalblog.com