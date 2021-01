CAMEROUN :: CHAN 2021: Les volontaires passent à la caisse après leur mouvement d'humeur :: CAMEROON

La protestation des volontaires engagés pour le Championnat d'Afrique des nations de football ( CHAN ) qui se joue au Cameroun depuis le 16 janvier 2021, a été payante.

Après avoir manifesté la semaine dernière devant les services du gouverneur de la région du Littoral à Douala, les volontaires ont été payés ce weekend. Ces derniers réclamaient des frais liés à leurs tâches. C'est le comité d'organisation de la compétition qui, annonce avoir désintéressé les volontaires sélectionnés pour le tournoi. La grogne de ces derniers dans la capitale économique du Cameroun, est donc retombée.

L’agent comptable du Comité local d’organisation est même allé plus loin, en affirmant que tous les volontaires, sans exception, seront payés avant le début de la semaine prochaine, et ce sur les quatre sites qui abritent les autres sites de la compétition : Yaoundé, Buea et Limbe. C'est ce que laisse entendre une lettre signée Narcisse Mouelle Kombi le ministre camerounais des Sports et de l'Education physique, et président du comité local d'organisation du CHAN 2021. Mais le professeur de Droit n'aura pas eu de répit, avec une lettre de dénonciation des stades du stade Japoma de Douala. Ces derniers se plaignent de mauvais traitements de toutes sortes. Traitements indignes qu'ils subiraient de la part des officiels.

De toute façon, Narcisse Mouelle Kombi doit veiller au grain.