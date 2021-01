La CPD dénonce les intimidations, menaces du régime à l’endroit de ses membres en voyage au Cameroun :: CAMEROON

Le Comité de Coordination de la Cameroon Patriotic Diaspora (CPD) porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que plusieurs de ses membres en déplacement au Cameroun entre Décembre 2020 et janvier 2021, ont subi différentes manœuvres d’intimidations de personnes que nous assimilons aux agents du régime dictatorial de Yaoundé.

Ces derniers mois en effet, des membres du CPD en visite au Cameroun ont été régulièrement pris en filature par de lugubres individus aux desseins inconnus, mais dont on peut facilement deviner les sordides intentions. D’autres membres ont subi de longues heures de rétention sans motifs officiels dans les aéroports de Douala et de Yaoundé. D’autres enfin ont reçu des visites inopinées de personnes inconnues, à leur adresse mentionnée sur la fiche de police, à l’arrivée.

Nous tenons à relever cette curieuse visite à Yaoundé, courant décembre, à l’adresse de l’un des responsables du CPD. Le visiteur inopiné, assailli de questions par le maître des lieux, n’a ni pu décliner son identité, ni être capable de décliner l’objet de sa visite, avant de prendre la fuite! Que cherchait-il? Par qui avait-il été envoyé? Pourquoi?

Le Comité de Coordination tient à rappeler que la Cameroon Patriotic Diaspora (CPD) est une organisation citoyenne de la diaspora camerounaise qui lutte pacifiquement pour le changement politique, la démocratie, la liberté et le respect des Droits Humains au Cameroun en se basant sur les instruments juridiques nationaux et internationaux auxquels le Cameroun a librement souscrit.

C’est dans ce cadre que le CPD dénonce régulièrement les pratiques liberticides, antidémocratiques et dictatoriales du régime néocolonial au pouvoir et surtout condamne sans ambages, l’utilisation de la violence par le régime pour bâillonner les droits des citoyens. C’est également dans cette logique que le CPD s’est toujours insurgé et a toujours condamné sans complaisance aucune, l’usage de la violence comme moyen d’expression des revendications politiques et sociales par des organisations ou des groupes non-étatiques aussi bien dans le NO-SO que sur l’ensemble du territoire.

Les actions La Cameroon Patriotic Diaspora (CPD) contre le régime néocolonial au pouvoir au Cameroun se font donc dans le strict respect des règles et des pratiques démocratiques. C’est pourquoi, la Cameroon Patriotic Diaspora (CPD) dans le cadre de sa noble mission ne se laissera pas distraire par les manœuvres d’intimidations d’un régime visiblement aux abois.

La Cameroon Patriotic Diaspora rappelle que ni la force, et encore moins les intimidations ne constituent des solutions aux multiples problèmes politiques, économiques, culturelles et sociaux auxquels le Cameroun fait face depuis des lustres. Le CPD reste convaincu que seul un dialogue inclusif ouvert à toutes et à tous, pourra ramener la paix dans le pays.

Le Comité de Coordination demande donc au régime de Yaoundé de mettre fin à ces manœuvres d’intimidations contre les membres du CPD en voyage au Cameroun.

Nous rappelons une fois de plus que La Cameroon Patriotic Diaspora (CPD) n’est pas un parti politique dont l’objectif est la conquête du pouvoir, mais une association française loi 1901 qui inscrit son action dans le respect des libertés fondamentales.



Fait à Paris, le 20/01/2021

Pour le CPD,

Le Comité de Coordination.