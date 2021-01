MONDE ENTIER :: Projets, Phase 2: Cameroon We Can lance le programme Assistance aux victimes de la crise anglophone :: WORLD

Chères donatrices, Chers donateurs,Chers compatriotes et amis du Cameroun,

Le 13 décembre dernier, nous avons lancé le projet Cameroon We Can avec pour principaux objectifs de rassembler les membres des diasporas camerounaises et des amis du Cameroun pour des actions communes de solidarité pour l’avènement, la promotion et l’instauration de la démocratie et le respect des libertés publiques et individuelles au Cameroun par des moyens légaux et pacifiques".

Ce projet a été très favorablement accueilli par la diaspora camerounaise, amis du Cameroun et ceux de l'intérieur. Par celui-ci, la diaspora camerounaise est en train d'aider matériellement et apporte de ce fait une assistance à tout Camerounais arrêté, emprisonné ou torturé pour avoir manifesté pacifiquement pour l’avènement de la démocratie, le respect des libertés individuelles et la fin de la guerre dans les régions anglophones du Cameroun.

Cet appel à la solidarité pour une action humanitaire d’urgence en vue de porter assistance aux victimes des abus divers suit son cours et depuis le 18 janvier 2021, le volet réservé à l'assistance aux prisonniers et déplacés de la crise anglophone au Cameroun est entré dans sa phase effective.

Bien avant ce volet, avec des équipes de bénévoles, porteurs de nos messages de solidarité nationale, Cameroon We Can le mois dernier a organisé une cérémonie de remise de dons en colis alimentaires et divers à Douala, Bangangté, Yaoundé, Mfou,... doublée d'une action en faveur des enfants des prisonniers politiques Camerounais, à l'occasion des fêtes de noël et de nouvel an.

Dans le souci de continuer les actions de soutien aux prisonniers politiques incarcérés dans les prisons du Cameroun, des réfugiés de la crise anglophone, notre projet de mécénat participatif entame sa phase 2.

Comme vous le savez, l'organisation Cameroun We Can a pour but de venir en aide aux personnes nécessiteuses victimes des abus divers.



A cet effet nous entamons une campagne de fond pour venir en aide aux compatriotes des régions du nord-ouest et Sud-ouest abandonnés à eux-mêmes dans les centres pénitentiaires du Cameroun, des déplacés internes et des réfugiés de la crise anglophone.

Chers donateurs vous n'avez ménagé aucun effort pour assister Cameroun We Can dans le projet d'arbre de Noël aux familles des prisonniers politiques arrêtés dans le cadre des manifestations pacifiques du 22 septembre 2020. Nous vous remercions infiniment.

Compte tenu des enjeux immenses, nous nous adressons de nouveau à vous et comptons sur votre générosité pour nous soutenir dans la réalisation de cette phase 2.

Aux généreux donatrices et donateurs, Camerounais et amis du Cameroun, nous vous disons merci

Vous pouvez continuer à faire vos dons sur ce lien: https://cameroonwecan.org/noso

La Cellule de Communication de Cameroon We Can