Tv5 Et Le Drapeau Amba : Une Provocation Qui Peut En Cacher Plus Grave

Cette histoire de drapeau ambazonien à TV5 ne saurait être le fruit du hasard, elle coïncide avec la présence au Nigeria d’Anthony Blinken , secrétaire d'État américain. Qui dirige le Nigeria ? Un certain Tinubu, businessman avide d’argent, prêt à vendre son propre pays. Tinubu est dans le collimateur de la justice américaine, ce qui fait de lui un dirigeant doublement vulnérable, N'eut été le parlement Nigérian, il bombardait le Niger au nom des puissances occidentales après le coup d'état.

Nous avons vu Gudluck Jonathan abandonner le nord de son pays à l'État islamique parcequ'il fallait créer un émirat au Cameroun. Que peut faire Tinubu au sud de son pays pour soutenir les séparatistes camerounais ?

En trois mois, le vice-ministre russe de la défense est allé en Libye 04 fois. Moscou travaille avec la Libye, le Niger, le Mali et le Burkina sur un axe pour éradiquer les djihadistes dans le sahel. Le redéploiement de l’armée française au Tchad serait selon des observateurs un couloir pour faire migrer les djihadistes du sahel chassé de Libye, du Niger et du Mali, et Boko Haram autour du lac Tchad, il faut désormais s’attendre à une montée en puissance d’attaques de cette secte terroriste. Est-ce la raison pour laquelle le président Mahamat Deby Ibno est en Russie depuis ce matin pour rencontrer Putin ?

Dans la zone D du golf de Guinée, les navires de guerres russes peuvent désormais stationner sur les côtes équatoguinéenes. La semaine du 15 Janvier, la Centrafrique a autorisé l’installation sur son sol, d’une base militaire russe à 80 km de la capitale. Moscou compte y déployer 10 000 soldats russes. Les visites en Côte d’Ivoire chez Ouatara et au Nigeria chez Tinubu du secrétaire d’état américain et la publication du drapeau ambazonien quelques jours après la visite du conseiller spécial du président chinois au Cameroun ne sauraient être un fait de hasard.

Les forces endogènes

Nous sommes en 2024, 2025 c’est demain .Le président Paul Biya a dans son discours à la nation le 31 Décembre 2023 annoncé un tsunami pour 2024.Ceux qui ont détourné les milliards par centaines et qui se sentent menaces resteront-ils les bras croisés en attendant que les portes de la prison s’ouvrent à eux ? Une entreprise américaine a anticipé sur l’Etat du Cameroun pour reprendre en main les actifs d’Actis afin de Controller le secteur de l’électricité au Cameroun, silence media pourtant toute la presse internationale en parle.

Vigilance absolue