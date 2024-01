Hommages Du Mouvement Citoyen Des Franckistes Pour La Paix Et L'unité Du Cameroun Au Pr.joseph Owona :: Cameroon

C’est avec une grande consternation et une profonde tristesse que le mouvement des franckistes a appris par voie de presse, le décès du professeur Joseph Owona.

Eminence grise de classe exceptionnelle et universelle, le professeur aura été une figure marquée de l’excellence académique et de la pratique du droit en Afrique.

Ses multiples et précieuses contributions à l’évolution de la science du droit, aux constitutionalismes africains pour être plus précis ont secrété de l’ambroisie à l’endroit de diverses générations de maîtres africains et camerounais en particulier. Elles continueront certainement à irriguer les époques actuelles et futures à travers une intemporalité identitaire aux grands savants.

Le Cameroun dans sa globalité, perd un homme multidimensionnel qui aura consacré toute sa carrière au service de la nation. L’icône du droit qui ne s’appartenait plus, faisait office de digne ambassadeur de la République dans le champ scientifique.

Nul n’est ici besoin de revenir sur sa brillante carrière administrative. L’on peut juste retenir que le professeur est parti, le ministre aussi, et le membre du conseil constitutionnel également.

Il laisse à la prospérité et à l’éternité, au-delà de son abondante production, des prestigieux héritiers en grand nombre, issus aussi bien des milieux universitaires que de sa propre procréation.

C’est donc un baobab qui bien que parti, vivra éternellement à travers les générations.

Le Mouvement des Franckistes est profondément affligé par le vide que crée ce départ, et formule à l’endroit des différentes familles du professeur, particulièrement, sa famille biologique, ses condoléances les plus attristées en cette douloureuse circonstance.