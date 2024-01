Can 2021 Cameroun, Pierre Lechantre :" Samuel Eto'o M’a Oublié Sur Ce-Coup-Là ! " (Vidéo Exclusive) :: Cameroon

Pierre Lechantre, 73 ans, aurait bien voulu être présent au Cameroun lors de la dernière CAN disputée au pays de Roger Milla. Le technicien français aurait ainsi fait le voyage d'Afrique pour découvrir les nouveaux stades, pour apprécier le niveau de l’évolution du football camerounais ou encore pour encourager les Lions indomptables qui disputaient la compétition à domicile. Cela ne fut pas le cas, faute d'une invitation officielle.

Aujourd’hui, l'entraîneur champion d'Afrique 2000 avec les lions regrette amèrement : « Quand on sait en plus que j’ai été invité par le Qatar pour aller voir la coupe du monde (en 2022, ndlr)… Alors j’ai été l’entraineur du Qatar, mais je n’ai pas gagné grand-chose avec le Qatar. Je suis allé au Qatar tous frais pris en charge complètement ; Que rien ne vienne de la part du Cameroun (pendant la CAN 2022, ndlr), c’est une déception terrible »

Comme les autres autorités camerounaises, le président actuel de la Fecafoot a ainsi ignoré son ex-entraineur sélectionneur : « Je pense que Samuel m’a oublié sur ce-coup-là ! Il est tellement pris par les affaires courantes de la Fecafoot... »

Eto'o et Mboma

Lechantre n'a cependant pas manqué d'encenser Eto'o le footballeur qui fut "Le joueur exceptionnel qui au fur et à mesure se montrait certain de devenir titulaire pendant la CAN Ghana 2000 était en concurrence avec Désiré Job".

Pour Pierre Lechantre, au début des années 2000, Eto'o se distinguait déjà par sa qualité de contrôle et sa réussite devant les buts. Un talent qui l'a ensuite propulsé sur le scène mondial quelques années plus tard.

Pour Lechantre, la paire offensive formée par Eto’o et Mboma fut même la meilleure sur la scène du football mondiale au cours des années 2000.

Eto’o et Désiré Job

Revenant sur l'anecdote de l'intoxication alimentaire qui écarta Job de la sélection en l'an 2000 lors de la CAN, Lechantre dément et précise : "La raison pour laquelle Samuel a joué (à la place de Job, ndlr) c’est qu’il était vraiment supérieur sur le moment à Désiré Job." Job qui avait souvent des moments d’absence sur le terrain selon le technicien français qui s'exprimait aux micros de Sopiprod et camer.be.

Interview exclusive avec Pierre Lechantre