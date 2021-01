Communiqué des sans papiers du Cameroun :: CAMEROON

vu l'absence de réponse du gouvernement à sa lettre pour résoudre le problème des pièces d'identité et des passeports des camerounais,

vu la tentative de distraction de la DGSN avec une communication muette et insultante sur Facebook,

vu que cet état de chose peut se poursuivre indéfiniment si rien n'est fait, avec les préjudices que cela cause au Camerounais,

Le collectif des sans papiers du Cameroun, informe la communauté nationale et internationale qu'elle lance dès ce jour un appel à mobilisation sur tout le territoire national du Cameroun afin de se préparer aux futurs rassemblements dans une date qui sera bientôt communiquée.

La mobilisation se fera en 2 temps. D'abord, tous les camerounais concernés seront invités à se rassembler devant chaque délégation régionale de la sûreté nationale pour chaque région. Puis, dans une seconde phase, tous devront converger à Yaoundé vers le ministère de tutelle pour une marche gigantesque afin d'exiger du gouvernement la reproduction des CNI et des passeports des citoyens.

Il prie tout camerounais se trouvant dans la même situation de rejoindre ses plates_formes de mobilisation ou plus de 1000 citoyens sont déjà présents pour préparer cette réclamation. Lien tekegram du groupe publique numéro 4

Pour le collectif des 100 papiers du Cameroun.

Le bureau: tel +237 6 74 31 39 21

PORTE PAROLE :

FOTSING Nzodjou

PORTE PAROLE Adjoint :

Me ENAMA OLIVIER.

SECRÉTAIRE :

TCHOUSSIH FEZEU MITTERRAND,

SECRÉTAIRE Adjoint

FONGANG NAMINI CYRILLE.

COMMUNICATION.

TANYU KUHNI DIEUDONNÉ,. ZEBAZE DANIEL.

CONSEILLER :