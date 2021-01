CAMEROUN :: Zone de turbulence : Camair-co enregistre son 7e Directeur général en 10 ans :: CAMEROON

Camair-Co vient d’enregistrer son septième directeur général (DG) en l’espace de 10 ans d’existence. Le colonel Ela Nguema a été installé dans ses fonctions ce jeudi 7 janvier 2021 à l’issue du conseil d’administration extraordinaire présidé par le ministre des Transports, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe.

En service à la présidence de la République, il remplace Louis Georges Njipendi Kuotu qui avait été nommé en mai 2019. Le nouveau patron de la compagnie nationale aérienne du Cameroun sera secondé dans ses fonctions par le DGA, Alexandre Fochive, précédemment directeur des opérations aériennes au sein de la compagnie, en remplacement de Max Constant Mve Minsi. La présidence du conseil d’administration a été confiée à Jean Claude Ayem Moger, conseiller à la Présidence de la République.

La nouvelle équipe hérite d’une compagnie déficitaire depuis son démarrage en 2011 et techniquement en faillite. Camair-Co traîne une dette de plus 167 millions d’euros et ne dispose qu’un seul appareil opérationnel dans sa flotte propre-un MA60 de fabrication chinoise. Ses autres appareils ( deux Boeing 737-700, un MA60, un Boeing 767-300) sont hors service faute de maintenance. Depuis la reprise post-covid-19 de ses activités en octobre dernier, le transporteur exploite un Boeing 737-300 loué à la compagnie ukrainienne Jonika.

En juillet 2020, le Chef de l’Etat camerounais a demandé au Premier ministre, chef du gouvernement, d’élaborer en urgence un plan de restructuration, de relance et de développement de la compagnie, dans l’optique d’ouvrir son capital social à hauteur de 51% à un partenaire stratégique privé.