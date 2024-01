Cameroun :: Developpement Local : La Commune De Bangangte Vote Son Budget De 2024 A Plus D’un Milliard Fcfa :: Cameroon

Le conseil municipal consacré à l’examen et à l’adoption du budget de l’exercice en cours a permis d’arrêter le budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1.170.950.000 Fcfa.

Salle des actes de la commune de Bangangté, chef-lieu du département du Ndé, région de l’Ouest-Cameroun, le 21 décembre 2023. Le maire Eric Aimé Niat préside les travaux du conseil municipal, en présence du préfet, Auguste Essomba et des sectoriels concernés.

Dans son propos introductif, l’autorité municipale a remercié les conseillers municipaux ayant participé aux travaux et ceux représentés pour ce qu’il a appelé « acte politique majeur d’une commune ». Plus loin il rappelle que le projet de budget de 2024 intervient dans un contexte national marqué par la baisse drastique et continue des dépenses publiques de l’Etat vers les collectivités territoriales décentralisées. « Cette diminution des dépenses publiques s’accompagne d’une baisse des crédits transférés un peu partout. Bangangté est ainsi passée de 700 000 000 en 2022, à 405 000 000 en 2023, puis 424 000 000 en 2024 ».

Le premier magistrat de la ville de Bangangté s’est tout de même réjoui de ce qu’à l’échelle de la région de l’Ouest, sa municipalité se hisse au 2e rang des communes ayant le plus gros volume des crédits transférés en 2024, soit 424 000 000 Fcfa. Les conseillers municipaux ont de ce pas confirmé le dynamisme et l’efficacité du maire dans la recherche des financements.

Il est clair que ceci n’a été possible que sur la base des projets finement maturés. En perspective, le maire a rassuré ses populations que des actions de lobbying reprendront dès janvier 2024. Cette dotation l’a-t-il relevé n’est pas suffisante pour satisfaire les besoins réels des sept groupements que compte la commune : Bangoua, Bahouoc, Bangangté, Bangoulap, Bangang-Fokam, Bamena, Batchingou. Il s’engage à cet effet de faire des répartitions objectives et de prioriser des actions à mener tout au long de l’année 2024.

Le maire travaille dès lors sur des impératifs d’accroissement des recettes propres de la commune pour ainsi financer les projets communautaires, notamment la réalisation des projets générateurs de revenus à l’instar d’une gare routière, un parking payant avec espace vert entre autres. « Je pense aussi que nous devons aller définitivement vers le budget programme et l’institution d’un débat d’orientation budgétaire dans l’optique d’améliorer nos actions », a-t-il indiqué.

Eric Niat est revenu sur sa proposition du « principe de la rotation territoriale des sessions du Conseil municipal entre les groupements », et ce pour permettre aux conseillers d’avoir la maîtrise des localités et de sortir du cadre restreint et figé de Bangangté. « Je reste convaincu que si nous travaillons ensemble et je suis disponible sans clivage ni camp, nous aurons plus de projets à répartir équitablement sur l’ensemble des groupements », a-t-il conclu les travaux du conseil, tout en souhaitant à tous les participants ses vœux de santé et de prospérité pour l’année 2024.