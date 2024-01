Cameroun :: L’intégralité Du Discours De Fin D’année 2023 De Maurice Kamto (Vidéo) :: Cameroon

Le président du Mouvement pour la Renaissance (MRC) Maurice Kamto s'est exprimé ce 31 décembre 2023 à ses militants,ses compatriotes et les amis du Cameroun

Le discours de Maurice Kamto président de la République était vivement attendu au Cameroun, et c’est donc avec un grand soulagement qu’a été accueilli en début d’après-midi son invitation adressée aux Camerounais, Africains et citoyens du monde qui s’intéressent à la vie de ce pays d’Afrique centrale, à le suivre dès 20 heures, (heure du Cameroun) sur les réseaux sociaux et les chaînes de la résistance

L'intégralité en vidéo ci-dessous