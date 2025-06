Dans un communiqué daté du 10 juin 2025 et parvenu ce jour à la rédaction de Camer.be, Maurice Kamto, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2025, exprime sa gratitude envers les habitants de Douala pour l’accueil exceptionnel qu’ils lui ont réservé le dimanche 8 juin 2025, lors de son retour de Paris où il a participé le 31 mai dernier à une giga rencontre avec la diaspora camerounaise .

L'on se rappelle que Maurice Kamto a quitté Douala pour Yaoundé à la mi-journée le lundi 9 juin 2025. Son départ, sous escorte policière, intervient après un week-end de tension marqué par l’impossibilité de tenir les activités qu’il avait prévues dans la capitale économique du Cameroun avec les militants de son parti le MRC (Mouvement pour la renaissance du Cameroun).

Arrivé à Douala samedi soir après un voyage en Europe, couronné par un meeting à Paris, Maurice Kamto avait l’intention de rencontrer ses militants et sympathisants.

Cependant, dès dimanche, l’accès au siège du MRC au quartier Deido a été bloqué par un important dispositif policier, malgré la présence des milliers de membres et sympathisants du MRC , qui avaient déjà envahi les rues qui jonchent le siège du MRC à Douala, capitale économique du Cameroun. Maurice Kamto avait lui-même indiqué la veille qu’il était « séquestré » dans sa résidence de Bonapriso, d’où il n’est ressorti que pour prendre la route de Yaoundé sous forte escorte policière.

Ci-dessous l'intégralité de sa lettre

REMERCIEMENT AUX COURAGEUSES POPULATIONS DE DOUALA POUR LEUR ACCUEIL EXCEPTIONNEL A L'OCCASION DE MON RETOUR DU MEETING MK2025 DU 31 MAI A PARIS.

Je n'avais pas programmé de meeting ou même de réunion publique à Douala lors de mon passage le 8 juin 2025 mais une simple réunion avec des responsables du parti à son siège à Deido. Malgré les obstacles administratifs et policiers inutiles dressés sur le chemin par le régime RDPC, vous m’avez réservé un accueil mémorable.

À travers les images impressionnantes diffusées sur les réseaux sociaux et dans les journaux et certaines chaînes de télévision, chaque observateur objectif a pu confirmer, s'il en était encore besoin, combien vous, le Peuple du Changement, êtes prêts à lutter pacifiquement, mais de façon déterminée, pour l'alternance démocratique dans notre pays à l'occasion de l'élection présidentielle à venir.

Vous avez fait montre de courage, de détermination, de discipline et de respect envers les très nombreuses forces de sécurités déployées. Ceci vous honore, honore le Peuple du Changement, et indique clairement que, malgré la très grande nervosité de certains de nos compatriotes qui considèrent que la peur de perdre le pouvoir mérite de plonger notre pays dans l’insécurité, avec un peu de volonté l'élection présidentielle de 2025 peut se passer sans heurts. Il suffit pour cela que chaque instance impliquée dans l'organisation de ces élections, en particulier ELECAM et le Conseil Constitutionnel, jouent leur rôle en toute impartialité, comme le leur prescrit la loi.

Je tiens à vous féliciter pour cette extraordinaire démonstration de votre vitalité et votre désir de Changement, de votre attitude pacifique mais déterminée et de votre sens de la discipline et de la fraternité républicaine envers les forces de maintien de l'ordre que vous avez présentés au monde dimanche 8 juin 2025. Oui vous avez démontré avec brio qu'une semaine seulement après le meeting MK2025 du 31 mai 2025, le Peuple du Changement pouvait se mobiliser sur le territoire national, contrairement aux mensonges de certaines personnes à la recherche de consolation, après le succès historique du meeting du 31 mai à Paris. Certes, cette mobilisation exceptionnelle s'est faite dans un climat très tendu, dans une ville de Douala en état d'urgence de fait.

Néanmoins, je tiens à saluer l'attitude globale des responsables des forces de maintien de l'ordre qui, malgré leur instrumentation par le pouvoir, ont su éviter des incidents aux conséquences inimaginables pour notre pays.

J'ai été informé que nombreux jeunes motos taximens ont vu leurs motos, c'est-à-dire leur gagne-pain, abusivement confisquées notamment pendant la nuit du 8 au 9 juin 2025 au motif, non fondé, qu’ils avaient l'intention de m'escorter à travers la ville de Douala; et que certains agents des forces de maintien de l'ordre leur réclameraient de fortes sommes d'argent pour leur restituer leurs motos. Je souhaite que les autorités compétentes, notamment les responsables des forces de maintien de l’ordre, police et gendarmerie, accordent une attention particulière à ces appels au secours de ces jeunes compatriotes qui ne vivent que de leur activité de mototaximens.

L'élection présidentielle à venir pourrait être un grand moment de crispation, où le pouvoir tenterait de se servir des forces de sécurité pour intimider les populations. Je souhaite que malgré les pressions politiques qui vont être exercées sur elles par le pouvoir, qu'elles servent la Constitution, les lois, la République et donc, ultimement, le Peuple camerounais.

J'invite ceux de nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora qui ne se sont pas encore inscrits sur les listes électorales d'ELECAM de courir le faire maintenant car les inscriptions vont s'arrêter dès la convocation du corps électoral. Ce n'est donc plus qu'une question de jours. J'exhorte ceux qui sont déjà inscrits à aller retirer leurs cartes d'électeurs et à inviter leurs proches et amis à en faire de même.

Ensemble, dans les urnes et dans la paix, nous allons très bientôt obtenir le Changement par l'Alternance démocratique dans notre pays.

Fait à Yaoundé le 10 juin 2025

Maurice KAMTO,

candidat à l'élection présidentielle de 2025