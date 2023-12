Cameroun :: Pmuc : Trois Parieurs Gagnent Près De 20.000.000 Fcfa Chacun :: Cameroon

Les gagnants qui vivent respectivement à Bamenda dans le Nord-Ouest et à Ebolowa, dans le Sud du Cameroun, ont validé la meilleure combinaison au quinté+ mercredi, 20 décembre 2023.

Le Pari mutuel urbain camerounais (PMUC), a changé la vie de ses parieurs en cette fin d'année. L'entreprises a fait gagner la somme de 19.484.400 Fcfa à deux inconditionnels du PMUC, mercredi, 20 décembre 2023. Les trois gagnants qui ont validé la meilleure combinaison de quinté+ vivent à Bamenda, dans le Nord-Ouest et à Ebolowa, dans le Sud du Cameroun.

L’un des gagnants de Bamenda par exemple, valide des combinaisons du PMUC depuis près de douze ans. C'est la première fois qu'il gagne le gros lot. Ce parieur, transporteur, qui se contentait jusque-là de petits lots, après avoir trouvé l'arrivée dans le désordre ou le tiercé, va souvent jusqu’à faire la promotion auprès des clients qui voient le turf dans son véhicule.

Déterminé, le gagnant a multiplié des chances de se faire une place au soleil. « Tout ce que j'ai à dire c'est que j'ai fait cela avec tout mon cœur et voilà le résultat », se réjouit le gagnant. Cette somme va changer assurément sa vie. « J’ai été en location pendant plus de dix ans. Aujourd'hui, je vais pouvoir chercher une maison et en acheter », explique-t-il. « J’encourage tous les parieurs à être concentrés dans ce qu'ils font. Un jour, ils pourront aussi le faire », poursuit le gagnant. L’on connait bien le slogan du PMUC « UN JOUR, VOUS AUSSI, VOUS ALLEZ GAGNER GROS ».

Bien avant ces deux parieurs, le PMUC a fait des heureux quelques jours plus tôt. Le 14 décembre dernier, un parieur vivant à Yaoundé, a gagné 49.650.500 Fcfa, après avoir validé la meilleure combinaison dans un kiosque au quartier Olembe.