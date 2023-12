Cameroun :: 1Xbet E Hub 1 Ère Edition : Le Vote Des Telespectateurs A Commence :: Cameroon

Du 26 décembre 2023 jusqu’au 3 janvier 2024 dès 21 heures, ils choisiront leur candidat au cours des émissions diffusées sur les chaines de télévision Canal 2 international et Vision 4 et ce pour désigner les vainqueurs qui seront célébrés le 5 janvier prochain au cours de la cérémonie des résultats.

A 395 candidatures enregistrées au cours de la phase de présélection, qui s'est déroulée du 6 octobre au 6 novembre 2023, une évaluation rigoureuse, a permis de sélectionner 40 entrepreneurs pour participer au Bootcamp, qui s’est déroulé du 20 au 23 novembre à Yaoundé, Yaoundé 3 Efoulan. Lors de ce Bootcamp, 19 entrepreneurs ont retenus pour présenter leur projet à un panel de jurés et de spécialistes à l'occasion d'un pitch deck. Les trois meilleurs projets remporteront des prix financiers et des opportunités de développement.

Les organisateurs de 1xbet ehub ont choisi cette période pour permettre au public dont le vote représente 30%, de plébisciter les promoteurs des solutions numériques dans les domaines de l’agriculture, du climat, de la technologie innovante, de l’éducation. D’après les organisateurs, il s’agira d’enyoyer juste le numero de son candidat par SMS ou par Whatsapp au +237 242 232 172.

Cette phase de vote public intervient après l’importante étape du 1xbet ehub déroulée en quatre jours du 18 au 21 décembre 2023 à Yaoundé avec les 19 candidats retenus à l’issue du Boot camp pour la production des pitch Deck, étant une présentation des projets avec pour objectif de donner envie aux membres du jury ou à un investisseur de leur faire confiance.

Du jury

Le jury représentant 70% du vote a été désigné pour départager les différents candidats de chaque catégorie. Dans le domaine technologie innovante, l’on a le directeur général Activspaces, Dahirou Djamo ; l’Area manager 1xbet Africa, Steven Nbienou ; le business consultant, Roger Dzoyem ; et le directeur marketing 1xbet, Arnaud Jolivo. En agriculture, il s’agit du directeur général Activspaces, Dahirou Djamo ; du founder save our agriculture, Flavien Kouatcha ; du Ceo smart food agro, Ludovick Tzeuton ; directeur marketing 1xbet, Arnaud Jolivo. Dans le secteur de l’éducation, l’on a le directeur général Activspaces, Dahirou Djamo ; le directeur marketing 1xbet, Arnaud Jolivo ; de l’edtech entrepreneur, Nkengne Yannick ; du directeur général Campus métiers, André Hot. Pour ce qui est du climat il s’agit du directeur général Activspaces, Dahirou Djamo ; Ceo Of Mountain Hub, Ayuk Etta ; Climate Activist, Patu Ndang ; Directeur Marketing 1xbet, Arnaud Jolivo.

Les membres des jurys constitués des quatre domaines suscités ont eu écouté les différents projets des candidats et ont noté en respectant ces critères de sélection ; à l’instar de la pertinence du problème, de la solution fonctionnelle/caractéristiques, de la plus-value, de l’ergonomie de l’application, de la technologie, de la présentation, et du design.

Des candidats et leur numéro

Les téléspectateurs auront à choisir selon les numéros des candidats. Pour ce qui est des promoteurs agricoles, Adelphe Oumarou ( No 9) a présenté le dispositif électronique d'analyse et du contrôle du taux de fertilisation npk-ph du sol en milieu agricole ; Arafat Gove (No6) de Healthy Soil a présenté la solution innovante pour une agriculture durable au nord du Cameroun ; Sandrine Eyoum (No7) de Eliot Bio Energy a exposé sur le bio-digesteur pour produire un digestat de haute qualité répondant aux besoins des agriculteurs ; Michel Njidda (No 8), s’est appesanti sur l’agriculture verticale et hydroponique ; Dagoula Yerima de Biomycor (No10) a exposé sur la fabrication d'un biofertilisant à base de champignons symbiotiques pour le sorgho contre saison.

Les protecteurs du climat sont : Collins Tagou (No19) qui s’est exprimé sur l’apiculture en milieu rural pour la pérennisation des plantes ; Daniel Sinkot (No17) de Green Energy For All a présenté un greehouse permettant de réguler la température pour les différentes cultures ; Arthur Sonfack (No18) d’Energi a présenté une solution optimale pour la valorisation des déchets ; Mbe Moghom (No16) d’Enviro Protect Plus a exposé sur la transformation du papier en alvéole

Dans le domaine de la technologie innovante, Edward Menang (No3) de Mealee est venu avec son concept your food delivery app ; Céléo Tchatchouang (No5) de Nextcis (Next City Intelligence System) avec son electronic alarm system to protect against fire ; Didier Tagne (No4) de Comparo a présenté une solution e-commerce permettant aux e-commercant de construire leur site en 3 minutes ; Kono Akombo (No2) a exposé sur une application web et mobile (ios et apk) permettant de trouver des techniciens pour vos besoins ; David Djomeni (No1) de E-kmer’art a présenté une application web permettant la visibilité et la vente des objets d'art et de l'artisanat au Cameroun.

Dans le secteur de l’éducation, Rosy Edjoa (No11) de Finance Hub' pour son online platform that provides comprehensive financial education resources including courses, tutorials, articles, tips and interactive tools ; Wilfried Mbeyo’o (No14) de Laboussole a conçu une plateforme web d'orientation scolaire ; Louis Billong (No13) de Bissonabisso, a conçu une application web et mobile d'éducation sexuelle ; Fred Ngaba (No15) d’Osia a présenté une application web d'orientation académique ; Emmanuel Fodjo (No12) de Zoomschool, a présenté un réseau digital qui connecte les acteurs de la communauté éducative.