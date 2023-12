Cameroun :: Bangoulap : La Fondation Jean Felicien Gacha Celebre Le « Noël Des Orphelins » :: Cameroon

L’édition 2023 du programme caritative de cette ONG s’est tenue le 22 décembre dernier dans son Centre des cultures baptisé Jean Louis Dumas.

L’auditorium du centre où se déroulent les activités d’animation s’est avéré exigu. C’est finalement le bâtiment « Maison de l’enfant », précisément la salle « Marcel et Ulo Zwingmann » qui sert de cadre aux festivités de la célébration de « Noël des orphelins ».

L’arène en question grouille de monde. D’un côté, l’on a les enfants de l’orphelinat « la Bonne case » de Metcha par Bangangté et en face ceux de l’orphelinat Kentadja de Bandzuijong, une bourgade située à environ 10 km en contrebas du campus du centre des cultures. De l’autre côté, des enfants du personnel accompagnés par leurs parents.

Au centre de la salle, sont disposés des denrées alimentaires, des vêtements et des jouets pour enfants. Ces présents à remettre aux orphelinats et aux enfants du personnel ont été mobilisés par trois organisations : L’hôtel Zingana, l’association NA Hope et les amies de Jean Marc Monties.

Dans le partage, les denrées alimentaires sont constituées du riz, du sucre, de la farine, du poulet, de l’huile végétale, du beurre, du chocolat du sel ; mais aussi du savon, des seaux poubelles et autres matériels d’hygiène ; ainsi que des jouets et vêtements sont remis aux orphelinats.

En ce qui concerne la démarche, chaque enfant appartenant à un groupe arrive ou les jouets sont disposés et fait son choix. Ils repartent chacun avec le sourire aux lèvres et le sentiment d’avoir déniché de plus beau des jouets. Cet exercice a duré près de deux heures d’horloge sous le regard attentif des donateurs et du directeur du centre.

Réactions

Jean Marc Monties, cadre technique à la Fondation : « je savais qu'on allait faire un arbre de Noël pour les enfants »

Je vis au Cameroun depuis les années 95. Je suis ici à la fondation depuis 2000. Donc, ça fait 23 ans que je suis ici. J'étais là avant l'existence de la fondation. J'ai appris plein de choses ici, le partage, c'est quelque chose que les gens cultivent. J'ai la possibilité par l'intermédiaire de la présidente de la fondation, des personnes qui s'occupent de mettre les choses dans le conteneur, quand on me donne des choses, je les mets dans le conteneur, là où il y a une grosse opportunité de récupérer, je récupère ces jouets et ces vêtements par la diligence d’un réseau constitué des infirmières et des pharmacienne (Axelle, Isabelle, Marie France) du côté de Montpellier, qui lui a dit, on a 12m³ de cartons avec des jouets et des vêtements. J'ai dit moi je viens les chercher, j'ai pris deux jours, j'ai chargé, on a dormi une nuit du côté de Lunel, le lendemain on est rentré, j'ai ramené tout ça, je savais qu'on allait faire un arbre de Noël pour les enfants.

Nadège Maka, directrice des ressources humaines à Zingana hôtel : « nous comptons sur Dieu pour faire plus que ça l'année prochaine »

L’implication de Zingana pour l'organisation de cette cérémonie est toute simple. Zingana étant la fille de la Fondation Jean Félicien Gacha, elle a le devoir de se joindre à l'idée de la fondation qui est le partage, qui est de donner le sourire à ceux qui n'en n'ont pas ; de vivre un lendemain meilleur à travers nos gestes. Aujourd'hui, nous avons apporté des denrées alimentaires qui pourront permettre de donner des forces à nos enfants qui n'ont pas de parents et qui n'attendent que nous pour avoir vraiment ce sourire. La vie étant ce qu'elle est, nous comptons sur Dieu pour faire plus que ça l'année prochaine et multiplier des efforts et des quêtes pour pouvoir faire plus grand que ça.

Franklin Tcheutio, directeur de l’orphelinat La bonne case : « nous avons presque tout pour un bon Noël »

La joie est très grande, déjà que nous sommes à la maison. La fondation Jean Félicien Gacha c'est la maison puisque nous sommes en partenariat avec eux il y a de cela plusieurs années. Les enfants et moi sommes au bercail, et nous sommes très heureux d'être là à l'occasion de l'arbre de Noël.

Je peux vous garantir que les dons que nous avons reçus seront utilisés à très bon escient. Cela vient vraiment nous aider dans l'accompagnement des enfants dont nous avons la charge. Grâce à ces dons, je peux vous garantir que le Noël des enfants est assuré, cela peut se voir sur leurs visages, à travers le sourire parce que dans les dons que nous avons reçu, nous avons presque tout pour un bon Noël : de la nourriture, la boisson, les jouets et autres. Donc, grâce à la fondation, grâce à Zingana, nous pouvons dire que les fêtes sont assurées et nous leur disons un grand merci pour ce geste louable.

Soemy Ayoung, présidente Ong NA Hope « ça me fait sentir que nous faisons ce qu'il faut »

Le fait d'être parmi les enfants aujourd'hui et de partager un bout de sourire, de bonheur avec eux est un bonheur incommensurable. Ça me replonge dans l'enfance et surtout, ça me fait sentir que nous faisons ce qu'il faut : créer des boules de bonheur dans les cœurs, il n'y a que ça qu'on devrait faire finalement. Ça nous remplit le cœur nous-mêmes et quand on peut y arriver, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on est là: de partager, de rendre les enfants heureux, de les sentir heureux, de les voir vibrer. Je n'ai pas de mots réels pour définir ça, mais chaque année, c'est toujours la même émotion et beaucoup de plaisir tout simplement.

C'est vrai que plus les années passent, plus on a de responsabilités. Depuis 2018, on a enclenché quelque chose qui va peut-être nous dépasser, mais à Yaoundé on a fait le Noël des orphelins le 16 décembre dernier, accompagné par l'association Noël et l'étoile (pas sûr, elle parle très vite) qui a offert un spectacle musical aux enfants, c'était au parcours Vita de Yaoundé. Près 450 enfants ont bénéficié de jeux, de riz, de cadeaux, etc. On a quelques partenaires qui nous ont apportés leurs soutiens, ça nous honore vraiment, et nous avons continué ici à Bangoulap avec les orphelinats de Kentadja et la Bonne case, mais n'oublions pas qu'on a aussi un orphelinat à Kribi, donc on a aussi envoyé par l'abbé Albert qui est venu lui-même chercher les denrées pour les enfants de Kribi.

Pierre Tchomobe, directeur général de la Fondation JF Gacha : « la fondation ne pourra pas s'arrêter en si bon chemin »

Je suis extrêmement content de voir les enfants venir et repartir avec les sourires aux lèvres. Il faut se dire que ceci entre dans le dessein des fondateurs de la fondation qui sont monsieur et madame Dumas, qui ont bien voulu mettre un slogan : Aider les autres, ensuite écouter les autres, et puis il faut continuer à respecter les autres, aimer les autres. Si on était dans un monde comme celui-là, alors tout le monde serait heureux. Je crois que ceci n'est que le reflet de leur pensée profonde. Je vous dis, sincèrement je suis très content ce jour de voir le sourire sur les lèvres de ces orphelins et qui sont là, qui ont faim, qui ont besoin d'être accompagnés, qui aujourd'hui sentent que pendant quelques jours, ou mois, ils pourront manger à leur faim, grâce à la fondation, grâce à l'Inter de Zingana qui s'est mobilisé pour pouvoir réunir un certain nombre de chose pour ces orphelins. La fondation ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Elle doit toujours mobiliser des efforts d'année en année pour pouvoir toujours trouver ce qui sera mis à la disponibilité des enfants, pour que les fêtes se passent toujours de mieux en mieux.