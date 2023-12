Cameroun :: Développement Participatif:le Rafdel Éclaire Okola Et Équipe Les Formations Sanitaires :: Cameroon

Le Rassemblement Fraternel pour le Développement de la Lékié ( RAFDEL), a, ce samedi 23 décembre 2023, procédé à la remise des dons en équipements sanitaires à 10 formations sanitaires de l'arrondissement d'Okola ( département de la Lékié, région du Centre ), ainsi qu'à la pose des lampadaires solaires.

Sons et couleurs ce samedi à l'esplanade de la mairie d'Okola. C'était la remise, par le RAFDEL, des dons à 10 formations sanitaires de l'arrondissement. Les centres de santé intégrés de : Ekabitatom, Nagoya, Yeg- Assi, Ntuissong, Lebot, Konabeng, Ebugsi, Lebot, Voua entre autres. Un don composé de: 10 lits d'hospitalisation, 10 matelas et des matériels de santé pour premiers soins. Ce volet sanitaire a été ouvert un peu plus tôt en matinée, par une campagne gratuite de consultation ophtalmologique. Cette dernière a vu des lunettes optiques gracieusement offertes à tous ceux pour qui cela a été nécessaire. Et pour couronner le tout, RAFDEL a offert des lampadaires solaires dont certains sont en cours d'implantation dans la ville d'Okola, et d'autres, dans des cantons de l'arrondissement.

Tout a commencé en matinée par une visite de courtoisie au conseiller régional du Centre et élite de l'arrondissement d'Okola, Bénédict BELIBI. Le dignitaire Eton a réservé un accueil chaleureux à la délégation du RAFDEL conduite par son président - fondateur, le Dr Joseph Bernard DZENE EDZEGUE, par ailleurs chef de département de Communication à l'Université de Ngaoundéré dans l'Adamaoua. La délégation du RAFDEL a reçu les encouragements du conseiller régional Bénédict BELIBI, qui a encouragé cette initiative de développent participatif des filles et fils de la Lékié. Les activités augurales ont pris fin avec le match de football qui a opposé RAFDEL Okola à RAFDEL national. Match sans enjeu, sinon de renforcer les liens de fraternité entre les fils de la Lékié, le match d'exhibition a tourné en faveur de la coordination nationale ( 5 - 4 ) au terme de la séance des tirs au but.

Maire de la commune d'Okola, Vincent de Paul NOA dans son allocution, s'est réjoui de l'initiative du RAFDEL. " C'est le symbole visible de votre engagement et de votre participation effective à la promesse de développement et de bien- être des populations de notre commune. Cet engagement est aussi le signe de votre mobilisation pour la noble cause humanitaire. Qui mieux que vous pour accomplir le sens du développement participatif auquel s'invite désormais la décentralisation ?",a scandé le maire sous un tonnerre d'applaudissements. Et de poursuivre : " en effet, vous avez justement compris qu'à l'aune de la décentralisation, le développement des localités se fera avec l'apport des filles et fils de cette localité [...] Pour la remise des dons ce jour à Okola, le RAFDEL se dévoile à nos yeux comme un acteur incontournable du développement local".

Président - fondateur du RAFDEL, le Dr Joseph DZENE EDZEGUE a lancé un appel à une plus grande mobilisation des fils et filles de la Lékié , pour des actions de développent local, non sans préciser que le RAFDEL est une Association apolitique, sans aucune ambition politique, sans coloration politique ou religieuse, et qui compte plutôt sur l'appui des élites et des autorités du département pour mieux se déployer. Un propos d'ailleurs étayé par celui liminaire du coordonnateur de RAFDEL Okola, Louis NDZANA dans son expression de gratitude à l'endroit du maire Vincent de Paul Noa.

Présidant la cérémonie de ce samedi 23 décembre 2023, l'adjointe au sous- préfet d'Okola a encouragé le RAFDEL à " poursuivre des oeuvres comme cela s'inscrit dans l'esprit du développement participatif". Et l'autorité administrative de recommander aux formations sanitaires bénéficiaires du don de RAFDEL, de faire bon usage des matériels reçus. Matériel qui selon elle, devra améliorer l'accueil des patients.

Rendez-vous a été pris pour février prochain pour Elig- Mfomo, puis viendront Batchenga, Obala, Monatélé, Ebedda. L'objectif étant de faire le tour de tous les arrondissements du département de la Lekié au terme de l'année 2024, après Sa'a en juillet, Evodoula en septembre, et Okola ce 23 décembre. RAFDEL compte près de 1100 membres à ce jour. Ses actions de développement sont le fruit des contributions volontaires de ses membres.