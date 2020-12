CAMEROUN :: Transport urbain : les fêtes font flamber les prix :: CAMEROON

En cette période, les chauffeurs de taxis et de motos ont augmenté les tarifs au grand dam des usagers.

« La période des fêtes de fin d’année est la seule qui nous permet de réaliser jusqu’à 500 000F de recettes en un mois. Les taximen qui maîtrisent les artères de la ville s’en sortent toujours bien ». Tels sont les propos de Barnabé Kazi, taximan à Yaoundé. Il est 13h à la Poste centrale de Yaoundé ce 24 décembre 2020. Du côté de l’immeuble de l’Emergence, une foule de personnes attendent le taxi. Elles sont plus de 200 pour des destinations aussi diverses que variées (Mvog-Mbi, Mvan, Odza, Tropicana, etc.).

Mais pour pouvoir atteindre sa destination, il faut payer le prix fort. Les chauffeurs de taxi dictent en effet leur loi sur les différents trajets. « Je ne transporte que les passagers qui me proposent des prix alléchants. D’ici le carrefour Mvan par exemple, je prends au minimum 300 F contre 150 F ou 200 F les jours ordinaires. En deux jours, j’ai pu réaliser 80 000F de bénéfices », affirme Nbouombouo Zoulerou, taximan.

Les conducteurs de motos se frottent également les mains, les embouteillages aidant. « Les personnes pressées préfèrent emprunter les engins à deux roues qui se faufilent rapidement entre les voitures. Même si nous n’avons pas accès à tous les axes, nous réussissons à nous en sortir. Les distances pour lesquelles nous prenons généralement 250 ou 300 F coûtent en moyenne 500 F, voire plus », affirme un moto-taximan à Olezoa. Pour Antoine Abena, son collègue, après avoir versé 5000 F de recettes quotidiennes au lieu de 3000 F, il peut s’en sortir avec 4000-5000F.

Mais tout le monde ne s’en tire pas à bon compte. C’est dans le cas des taximen clandestins. « Je continue à prendre le tarif normal, parfois je prends même 100F pour une distance de 3Km. Ce n’est pas mon métier, je cherche juste un peu d’argent pour les fêtes de fin d’année. En trois jours, j’ai pu gagner 50 000F, mais le carburant m’a pris plus de 35 000 F à cause des embouteillages », affirme Jean-Claude Boom.

De l’avis de Bertrand Bonjio, l’activité de transporteur en cette période de fête est plus que difficile étant donné les coûts d’entretien et les bouchons qui ne facilitent pas du tout la fluidité du transport. « J’ai choisi de réduire mes heures de travail, jusqu’à la fin des fêtes de fin d’année. Je travaille pendant quatre heures en journée et j’ai la même recette que les autres jours ordinaires », affirme-t-il.

Pour les taxis dits VIP, la moisson n’a pas été abondante pendant ces 10 derniers jours. « Les clients VIP sont rares cette année, et il y a des bouchons un peu partout dans la ville », affirme Souaibou, conducteur de taxi. « Je n’arrive même pas à joindre les deux bouts », a-t-il ajouté. Le prix de leur location par heure oscille entre 2000F et 6000F selon que le véhicule est climatisé ou pas, et de gré à gré.