Cameroun :: Fêtes De Fin D’année : Éric Niat, Père Noël :: Cameroon

Le maire de la commune de Bangangté a remis le 23 décembre un important don constitué de jouets aux enfants de sa municipalité.

Hôtel de Ville de Bangangté. Il est environ 16 heures. Éric Niat arrivé en ensemble boubou de couleur rouge. Arborant pour la circonstance un chapeau rouge blanc de père Noël, il est scandé par des enfants. Éric Niat esquisse des pas de danse avec des plus vaillants enfants au rythme d’une chanson populaire du terroir.

Il occupe ensuite sa chaise réservée aux côtés des cadres de la mairie et des amis de la commune venus célébrer les enfants. La fête prend ainsi une autre tournure.

Un véhicule de couleur blanche se gare non loin des officiels. Les gros bras déchargent des jouets et les rangent sur une table ornée aux motifs des peuples grassfields. Concours de danse, du meilleur chant de noël et un quiz permet à tous les enfants présents de rentrer avec un cadeau. « Nous remercions le maire de Bangangté pour tout ce qu’il fait pour les enfants de cette commune. Il est à leur chevet à toute rentrée scolaire ; le 11 février il est célèbre ainsi qu’à fin de trimestre. C’est l’avantage d’avoir un maire qui vit à Bangangté », a déclaré un parent. En ajoutant « sur Dieu bénisse notre maire ».

Réactions

Éric Niat : "Nous nous préparons pour offrir beaucoup plus l’année prochaine"

Je suis un maire comblé. Noël se célèbre presque partout dans le monde entier. Les enfants de la commune de Bangangté ont aussi le droit de la vivre avec la même ferveur. Nous avons initié l’arbre de Noël parce que nous constations le besoin. Nous faisons de notre mieux malgré les moyens réduits pour satisfaire les enfants en leur remettant des jouets pour Noël, donc de nous réjouir de leur avoir donné de petits bonheurs. Je ne peux que remercier toutes les âmes de bonne volonté qui ont mis la main dans la pâte. Je vais citer l’association des amies du Ndé qui fait un peu plus chaque année ; AC - Vedes avec sa ludothèques itinérantes et qui animent ces moments avec un manège entre autres. Nous nous préparons pour offrir beaucoup plus l’année prochaine. A l’occasion, nous sensibilisons des tout-petits à ce qu’ils rentrent tôt à la maison ; des jeunes à ce qu’ils ne se lancent pas dans des abus. Nous leur souhaitons tous de passer de joyeuses fêtes.

Ludovic Edmond Ngassam : "la vision du maire est axée sur la jeunesse et les enfants"

AC - Vedes ne se retrouve pas à Bangangté pour la première fois avec sa ludothèque itinérante. Parce que c'est un concept sur lequel on travaille avec le maire monsieur Éric Niat depuis 2013. Nous étions à Bangangté en 2013 et en 2014, après il y a eu une pause. Depuis qu'il a été élu maire, il a manifesté la bonne volonté de reconduire ce concept, puisque que sa vision est axée sur la jeunesse et les enfants. Ce concept est donc “Noël pour tous” pour donner à jouer aux enfants. Ce qui est spécial ici c'est la gratuité de l'accès au manège. C'est vraiment gratuit, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs. Figurez-vous, 18 jours de manège gratuit dans une commune comme Bangangté, ce n'est pas donné. Vous voyez la joie des enfants que nous mobilisons, près de 4 mille enfants en décembre c'est énorme.

Nous avons trois grands châteaux gonflables, un château au fond pour permettre aux plus petits de jouer à l'ombre, nous avons le hand, le volley, nous avons un trampoline, un toboggan tout neuf,deux tables de tennis de table.