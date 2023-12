Cameroun :: Balengou : Le Digne Fils Nbienou Kouadjo Steven Fait Feter Les Populations Avant La Fete :: Cameroon

Dans le cadre de la première édition de la fête de l’arbre de Noël initiée par la fondation Nbienou Kouadjo Steven, enfants, jeunes et parents des neuf quartiers de Balengou ont reçu d’importants lots qui leur permettront de passer les fêtes en toute quiétude.

Cour royale Balengou, groupement logé dans l’arrondissement de Bazou, département du Ndé, région de l’Ouest-Cameroun. L’esplanade de la chefferie supérieure est parée de ses belles décorations le 17 décembre 2023.

A la tribune Place des fêtes, le roi des Balengou, S.M. Nguemegni Hapi Elvis Guy trône aux côtés de ses pairs les rois des Bangoua et des Bahouoc Nveungava. A la droite du droite du père, est assis le digne fils du terroir, Steven Nbienou Kouadjo, appelé par des jeunes Balengou « l’altruiste » ; mais aussi des élites de la localité. De part et d’autre dans la tribune, près de 500 personnes sont assises en ordre de discipline.

Dans son mot de circonstance, Steven mentionne qu’il est venu donner aux populations de Balengou, l’essentiel qui leur permettra de passer les fêtes de Noel et de fin d’année dans la joie. Les dons sont constitués de près de 1000 jouets pour enfants, d’une tonne de riz, des sacs de sucre, près de 500 cartons d’huile végétale. Les populations ayant pris d’assaut la place des cérémonies ont exulté quand un camion s’est garé avec à l’intérieur trois bœufs. Steven Nbienou, par ailleurs Pdg de 1XBET Afrique, a demandé ces bœuf soient charcutés et partagés à la population. Ainsi, chaque personne présente a reçu un paquet contenant au moins trois kilos de viande. Le roi et lui se sont affairés au partage. « Que le Seigneur te bénisse », a prié une maman (près de 80 ans), venue à ses pieds et tenant à la main l’arbre de paix et le jujube.

L’humoriste, canal d’or 2023, Fingong Tralala a permis que le partage se fasse au fond de la musique. Ainsi, un orchestre constitué des musiciens talentueux a mis le show en interprétant des chansons populaires et des classiques qui ont plongé des parents dans la nostalgie de leur jeunesse.

Le roi a remercié a à son tour encouragé « le jeune déterminé à changer le visage du village. Il m’avais déjà fait honneur en emmenant le président de la Fecafoot à Balengou pendant la 2e édition de la Coupe du roi ». Steven quant à lui mise sur la jeunesse. En perspective, il a annoncé que les jeunes de ce groupement vivront une fête de la jeunesse sans précédent, avec des activités qui iront du 9 au 11 février 2024, tout en maintenant le curseur sur les performances scolaires. Pour l’illustrer, il informe qu’il primera les meilleurs de chaque classe de Balengou qui aura à partir de 16 de moyenne.

C’est sous cette note empreint de convivialité que la première édition de la fête de l’arbre de Noel de la Fondation Nbienou Kouadjo Steven s’est achevée.