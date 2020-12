CAMEROUN :: Département du Ndé: Ketcha Courtès en Père Noël des enfants en détresse :: CAMEROON

Femme au cœur d'agneau, la Reine-mère du département du Ndé dans la région de l'Ouest Cameroun, a procédé ce mercredi, 23 décembre 2020, à la distribution de milliers de cadeaux de Noël, aux enfants des orphelinats et hôpitaux du département.

C'est à travers la "Fondation Table Ouverte de Maman Pauline, Son Valeureux Époux et leur Fille Courtès", que la Reine-mère Célestine Ketcha Courtès, par ailleurs ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a procédé ce jour, à la remise de cadeaux de Noël, aux enfants en détresse des orphelinats et hôpitaux du Ndé. L'opération baptisée " Noël pour tous", a été un évènement de joie pour ces nombreux enfants qui grâce au cœur soyeux de la Reine-mère, Célestine Ketcha Courtès, vont passer des fêtes de fin d'année magnifiques.

Des milliers de dons remis ce jour, sont le fruit d'une mobilisation qui date de plusieurs mois, auprès des mécènes et autres partenaires. Une sensibilisation menée par les membres de la "Fondation Table Ouverte de Maman Pauline, Son Valeureux Époux et leur Fille Courtès", lesquels luttent pour la justice sociale, le partage et l'accompagnement des personnes indigentes ; principes chers aux défunts parents de la Reine-mère, Célestine Ketcha Courtès qui, a toujours marché sur les traces humanitaires de ceux-ci.

Rappelons qu'il y a deux mois, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui ne s'économise jamais pour mettre en pratique le vivre-ensemble prôné par le chef de l'État Paul Biya, a octroyé des laptops neufs et de grande marque, à une dizaine d'étudiants du Ndé, afin de leur permettre de poursuivre leurs études universitaires. A ces machines, Célestine Ketcha Courtès dont la magnanimité est proverbiale, a ajouté les frais de scolarité. Il s'agissait des enfants orphelins ayant obtenu les meilleures moyennes au baccalauréat 2020

Avec la Reine-mère du Ndé, les enfants issus des orphelinats et des hôpitaux du département, vont passer des fêtes de fin d'année merveilleuses.