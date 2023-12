Au Cameroun, Chacun Fait Comme Il Veut, Meme Les Barmans :: Cameroon

Bientôt deux ans que les sociétés brassicoles proposent une augmentation du prix de la bière, depuis deux ans ils butent sur le refus du gouvernement .Les entreprises brassicoles sont il faut le dire les seuls producteurs ayant maintenu les prix de leurs produits sans la moindre augmentation malgré la conjoncture internationale liée à la pandémie du Covid et la crise en Ukraine.

Pourtant dans les bars, c’est tout le contraire .Alors que le prix officiel de la bouteille de 60 centilitres coûte 650 FCFA , tous les bars les barmans vendent à 700 FCFA .Une augmentation unilatérale qui cause parfois les bagarres entre barmans et clients.

« Ils gagnent 600 FCFA en surplus par casier et ils ont encore les ristournes reverses par les producteurs, non le gros cœur des camerounais » Tiaga G, consommateur.

Cette augmentation n’épargne pas les paysans. Approché, un barman explique l’augmentation unilatérale des prix par la hausse du loyer et certaines taxes communales, pourtant les ristournes leurs permets soutenir ces charges. Ils mangent sur le client et sur les producteurs. Face à la réduction des ristournes par les producteurs asphyxiés par l’inflation sur les matières premières, les barmans ne veulent rien sacrifier et disent fermer les bars pendant les fêtes.