Cameroun :: Dynamitage D'un Immeuble À Douala : Une Mesure Draconienne Pour Non-Respect Des Règles D'urbanisme :: Cameroon

Un fracas assourdissant, un immense nuage de poussière, et voilà qu'il ne reste plus rien de l'immeuble R+5 qui trônait autrefois dans le quartier de Logpom, au sein de l'arrondissement de Douala 5ème. À présent, il ne subsiste que des amoncellements de débris, où se mêlent des barres de fer tordues, des éclats de béton et des gravats. Cette démolition spectaculaire a été exécutée mercredi 29 novembre 2023 par les équipes de la mairie de Douala.

Les raisons invoquées pour cette action radicale sont le non-respect flagrant des règles d'urbanisme par le propriétaire de cet édifice. En effet, l'immeuble incriminé était érigé sur une zone interdite, empiétant sur l'espace public. Hervé AMBATA, directeur de la police municipale, souligne : « L’immeuble est bâti sur une voie en construction. Les travaux de construction de cette route sont freinés depuis quelques temps parce que des chantiers comme celui-ci ont été dressés sur l’emprise. Dans le cadre de l’exécution de ce projet, un certain nombre de constructions ont été démolies afin de permettre que le projet se réalise. »

Cette action drastique vise à rétablir la conformité urbaine et à donner suite à la réalisation de projets d'aménagement essentiels pour la ville. La lutte contre les infractions urbanistiques est au cœur des préoccupations des autorités, visant à garantir la sécurité, la fluidité et la pérennité des infrastructures urbaines.

La démolition de cette structure, bien que spectaculaire, reflète les efforts des autorités municipales pour faire respecter les normes d'urbanisme et pour préserver l'espace public, condition sine qua non à la mise en œuvre de projets d'infrastructures essentiels pour le bien-être et la croissance de la ville de Douala.

Cet événement interpelle sur l'importance cruciale du respect des règles d'urbanisme pour une croissance urbaine ordonnée, et souligne la nécessité pour les propriétaires et promoteurs immobiliers de se conformer strictement aux règles établies, dans l'intérêt de la collectivité et du développement harmonieux de la ville.