Bro, j’étais le premier à t’applaudir après ton élection comme président de la Fecafoot. J’ai pris d’énormes risques en m’insurgeant contre des personnalités qui complotaient contre ta candidature à cette élection. Mes post sont encore vivants sur ma page Facebook (tape Alain Ndanga à cette période tu t’en rendra compte».

J’ai tellement cru en toi Samuel. Je croyais trop bien faire en te suggérant de marquer ton temps en tissant une liane de solidarité autour de la grande famille du football camerounais. J’avais à cet effet proposé des pistes devant réunir des acteurs qui se regardaient en chien de faïence. Je viens à peine de me réconcilier avec un confrère qui arguait que tu es un « mauvais génie ». A cette époque je l’avais traité de tous les noms d’oiseaux. Il me répliquait toujours : « tu ne connais pas ce gars ; il est rancunier comme personne ».

Le temps est passé. Je l’expérimente. Je vais aller droit au but. Le cas de la Panthère sportive du Ndé. Ta rancune envers le président Jules Francois Famawa ne devrait pas te faire perdre la raison, et marcher sur des lois, piétiner des décisions de justice. Retiens bien ceci, l’histoire retiendra que tu as été ce président rancunier qu’au lieu de construire s’est affairé à détruire.

Le 15 août 2023, le Tribunal arbitral de sport de Lausanne en Suisse rendait sa sentence en faveur du fauve du Nde dans l’affaire qui l’oppose à la Fecafoot. Cette décision est devenue définitive. Donc la Panthère sportive du Ndé SAS doit participer au championnat MTN Élite One. Tu as passé le temps dans le juridisme question de ne pas appliquer cette décision. Une occasion s’est offerte finalement. Je me demandais ce que tu étais venu faire chez la ministre du Ndé. Il est donc clair qu’au vu des faits, tu as trouvé le mauvais ange qui devait t’aider dans cette situation: enfoncer le foot Camer dans l’abîme comme ce mauvais ange a mis le Ndé en lambeaux en politique. .

Je te fais l’historique de cette équipe. En 2018, les rois du Ndé 11 sur 13 avaient donné mandat à monsieur Jules Francois Famawa de diriger la Panthère. A la suite de cette convention, la Panthère sportive du Ndé SAS est créée. La ministre que tu as rencontrée était au bord de la prison, du fait des faits avérés d’écriture en faux. Elle détient un papier (récépissé de déclaration d’une association) à lui donné en 2010 par la Prefet de l’époque, où elle est présidente de la Panthère sportive du Ndé. Donc que c’est elle qui crée la Panthère alors que cette équipe existe depuis 1952. Les rois sont les seuls dépositaires de l’association Panthere sportive du Ndé. Les monarques avaient demandé de mus par ce pouvoir à Jules Francois Famawa d’introduire un recours en annulation de cet acte administratif qui n’est qu’une flagrante imposture. Ce qui a été fait. Sauf que l’avocat engagé pour la cause n’avait plus suivi l’affaire. Les proches de la ministre sont venus te brandir une expédition du Tribunal administratif de Bafoussam, qui dans sa décision, précisait que ledit recours est irrecevable pour défaut de qualité. Des responsables de cette juridiction déclarent que la ministre était là pour ce dossier ( de manière laconique, trahissaient un fait de corruption de la justice).

Dis moi par quelle alchimie la Panthère de la ministre se retrouve à jouer en ligue 2. Pour pousser le vice et bien embrasser le mauvais ange (ton nouveau compagnon, qui n’est à l’aise que dans la méchanceté), tu t’es arrangé à programmer les matchs de cette Panthère sur un stade en chantier, de surcroît dangereux pour des spectateurs. Tes prédécesseurs avaient formellement interdit d’utiliser cette infrastructure dans cet état. La Panthère légale recevait ses matchs à l’extérieur.

A l’époque où le mauvais ange était maire, il était interdit d’ouvrir ce stade. Voilà qu’aujourd’hui que les structures de soutènement sont vétustes, le mauvais ange parvient à te convaincre de programmer des matchs là sans penser à la vie des Camerounais.

Moi qui croyais que tu es venu réunir, je vois comment mes espoirs s’amenuisent. Au lieu de trouver des stratégies pour « donner au football toute sa grandeur », tu cherches comme ce dictateur, des gens qui t’aideront à t’accrocher à la Fecafoot. J’espère que tu seras président de la Fecafoot toute la vie? Et que la ministre devenue ta canne à marche sera au gouvernement toute la vie? Il est encore possible de faire des choses en convoquant le bon sens. Pas de souci si tu t’obstines à rester dans ta logique.

Je te reviens bro.