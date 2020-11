La Sonara et Camair Co cumulent un endettement de 826 milliards de FCFA, au 30 septembre 2020.

Dans sa dernière note de conjoncture sur la dette publique du Cameroun, la Caisse autonome d’amortissement (CAA), le gérant des fonds d’emprunts publics, souligne que la Société nationale de raffinage (Sonara), l’unique raffinerie de pétrole du pays, et Cameroon Airlines Corporation (Camair Co), la compagnie aérienne publique, sont les deux entreprises publiques les plus endettées du Cameroun.

Dans son document, la CAA rappelle que dans le cadre de la prise en compte de la dette des entreprises et établissements publics dans le champ de la dette publique, le Ministre des Finances, Président du Comité National de la Dette Publique, a saisi les dirigeants des sociétés publiques par correspondance N°000497/MINFI/CNDP/CT/ SP/CSP du 21 juillet 2020, afin de collecter les informations sur la dette des structures dont ils ont la charge. A cet effet, cent dix (110) sociétés publiques ont été saisies.

Au 21 octobre 2020, vingt et une (21) sociétés ont répondu et l’encours de la dette des entreprises et établissements publics y découlant au 30 septembre 2020 est évalué à environ 833 milliards de FCFA (3,8% du PIB), dont 51,5% de dette extérieure et 48,5% de dette intérieure. A fin septembre 2020 suivant les données déjà collectées, l’encours partiel de la dette financière des entreprises publiques est estimé au 31 août 2020 à 404,2 milliards de FCFA, y compris les dettes fournisseurs et d’exploitation de la Sonara et de la Camairco. Au 30 septembre 2020, suivant les données déjà collectées, deux (02) entreprises publiques sont directement endettées auprès des créanciers extérieurs, à savoir : la Sonara et la Camair-co.

Il conviendrait de relever que relève que la Sodecoton a remboursé sa dernière échéance en juillet 2020. A fin septembre 2020, l’encours partiel de la dette extérieure directe des entreprises publiques, sur la base des informations disponibles, est estimé à environ 428,9 milliards de FCFA, y compris les dettes fournisseurs et d’exploitation de la Sonara et de la Camair-co, telles que présentées dans le tableau ci-après.