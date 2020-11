Dans le cadre des activités annuelles de Africa Code Week, SAP le leader mondial des progiciels de gestion organise une compétition virtuelle avec ses partenaires, l'Unesco, la GIZ un concours national et international, cette compétition est ouverte à tous les jeunes âgés de 8 à 16 ans.

La thématique autour du projet qui doit être programmé avec SCRATCH porte sur "Vaillant/e programmeur/se : code l'école de demain !"

Les projets doivent être soumis par voie électronique au jury au plus tard le 25 Novembre 2020 à minuit à l’adresse électronique suivante:

SAP et sesacw_jury_camer@yahoo.com partenaires primeront le premier de chaque région et les trois meilleurs projets à l'échelle national représenteront le Cameroun via leur projet au niveau continental.

Au niveau continental(50 pays y participent), les 10 meilleurs projets retenus par un jury international seront solennellement primés.



Le projet à soumettre sera sous forme d'une vidéo de 2 minutes publiée sur YouTube et son lien envoyé au Jury-Cameroun via l'adresse email: acw_jury_camer@yahoo.com

Pour avoir plus d'infos sur la compétition, il faudra visiter le site

Anglais: https://africacodeweek.org/join/african-code-challenge-rules/

Français: https://africacodeweek.org/fr/about/african-code-challenge-regles/

Pour d'amples explications, se référer au contact WhatsApp de l'Ambassadeur ACW-Cameroun: +4917624772546