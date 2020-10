Webinaire Naole Média

"La pratique des Relations Publics en Afrique Francophone :

Regards croisés d'experts"



Naole Média organise un webinaire stratégique sur la pratique des Relations Publics (RP) en Afrique Francophone. L'événement prévu sur Zoom le 28 octobre 2020 à 19h (heure de Paris), a pour objectifs de faire un état des lieux de la pratique des Relations Publics dans les différents pays d’Afrique francophone en lien avec l'expérience des panélistes; de partager des bonnes pratiques pour bien faire les RP, de proposer des solutions pour développer la profession des RP dans la région Afrique francophone.

Les inscriptions au webinaire se font sur le site :

www.naolemedia.com.

La conférence en ligne réunira des intervenant(e)s chevronné(e)s du milieu des Relations Publics et de la communication d'influence de la zone francophone du continent.



Seynabou DIA est la CEO du cabinet-conseil en Relations Publics Global Mind Consulting qui rayonne en Afrique et à l’international depuis ses deux principales bases en Afrique Centrale (Libreville) & Afrique de l'Ouest (Dakar);



Khadija IDRISSI est une experte en Relations Publics & Communication d’Influence. Elle est la Directrice Générale de Tn'Koffee (Tea & Koffee), une

agence spécialisée en Relations Publics & Affaires Publiques basée au Maroc qui opère en Afrique;



Nazif AFFO est chargé de la communication et des Relations Publics au District Autonome Grand Lomé, Togo;



Modération : Elodie MBIDA, responsable éditoriale de Naole Média.



À propos de Naole Média

Média spécialisé sur l’actualité et les enjeux des Relations Publics, de la communication de crise et des médias en Afrique francophone, Naole Média accompagne les professionnels et les étudiants en communication dans la compréhension des évolutions de leurs métiers.

Contact Presse: Cyrille DJAMI Tel: +336 26 54 74 59