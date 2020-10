L’entreprise e téléphonie mobile et le Fond National de l’emploi ont signé une convention de partenariat à Douala. Une collaboration public-privé qui apporte une valeur ajoutée au problème de l’emploi des jeunes.

La cérémonie était présidée par le ministre de l’emploi et la formation professionnelle, Issa Tchiroma Bakary en présence des Directeurs de MTN, Stephen Blewett et du FNE, Camille Mouthe à Bidias. Désormais, la base des données des chercheurs d’emploi du FNE sera mise à la disposition de MTN Cameroun pour ses opérations de recrutement.

Pour le ministre de l’emploi et la formation professionnelle tutelle du fond national de l’emploi, la signature de ce partenariat va en droite ligne avec les objectifs du gouvernement qui privilégie le partenariat entre les secteurs public et privé dans le but de booster l’emploi pour une économie émergente. Il s’agit de mettre à la disposition des jeunes de tous les horizons pétris de talents et disposant le « know how » requis et nécessaire des opportunités d’emplois.

Pour y parvenir, Cet accord va être mis en œuvre dans le cadre de trois principaux du FNE. Il s’agit du programme emploi diplômé, du programme emploi retraite jeune et du programme d’appui au retour des immigrés Camerounais. Pour sa part, MTN Cameroun va informer le FNE de ses besoins en ressources humaines et recourir à l’intermédiation du FNE dans le processus de présélection des candidats. Bin plus et comme l’a précisé le Directeur du FNE « Nous allons régulièrement informer MTN Cameroun de tout nouveau programme qui pourrait l’intéresser et surtout nous allons nous assurer d’une excellente qualité de service »

Dans son mot d’ouverture, Stephen Blewett à été plutôt rassurant pour les chercheurs d’emploi « Nous nous engageons avec assurance dans cette collaboration, pour continuer d’apporter de la valeur aux jeunes Camerounais en quête d’un emploi et surtout un cadre de travail au sein de MTN »