Le Marathon Day, la course solidaire du Groupe Bolloré, était de retour cette année dans un format inédit. Pour la première fois, elle a eu lieu sur une semaine, du 17 au 24 septembre 2020 via l’application United Heroes. Compte tenu des mesures sanitaires, les collaborateurs du Groupe Bolloré se sont rassemblés virtuellement sur une plateforme dédiée pour cumuler les kilomètres parcourus en marchant, en courant, ou à vélo.

L’objectif annoncé était de faire le tour de la Terre, soit 40 000 kilomètres. Pour cette nouvelle édition, ils étaient plus de 14°125 participants issus de 85pays à relever le défi aux quatre coins du globe. Ensemble, ils ont ainsi parcouru plus de 175655 km, dépassant ainsi largement l’objectif fixé.Dans le cadre de l’action sociale, les filiales de Bolloré Transport & Logistics (CAMRAIL, SEPBC, BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS CAMEROUN) ont procédé à la rénovation de l’Amphithéâtre 100 de l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) de l’université de Douala.

Les travaux de rénovation ont consisté au carrelage du sol, la pose de baies vitrées, la réfection de l’étanchéité de la toiture, la peinture des murs, la réfection des circuits électriques, le ponçage et le vernissage des tables-bancs. Cette action de mécénat vise à permettre aux jeunes étudiants d’évoluer dans des conditions favorables d’apprentissage, un des axes majeurs de la politique de mécénat du groupe BOLLORE en faveur de l’éducation des jeunes.

Selon le Pr. Joseph Marie ZAMBO BELINGA, Vice-Recteur chargé du Contrôle interne et de l’Evaluation de l’université de Douala: «Le geste posé par Bolloré Transport & Logistics est extrêmement important parce qu’il offre un nouveau cadre de vie aux étudiants de l’Essec. Ce geste va contribuer au rehaussement de la vie académique dans notre institution...». Pour Mohamed DIOP, Directeur régional Golfe de Guinée-Bolloré Transport & Logistics: «Cette 5ème édition du Marathon Day se tient dans un contexte particulier, marqué par la pandémie de la Covid-19. Nous sommes aux côtés de nos frères de l’université de Douala et particulièrement de l’ESSEC où des enseignants font un travail exceptionnel depuis sa création il y a 41 ans. Beaucoup de nos collaborateurs ont été formés dans cette prestigieuse école. Nous pensons que ces structures de formation peuvent nous aider demain à rebondir. C’est pourquoi modestement nous avons rénové cet amphi 100 de l’Essec. Nous avons donné avec le cœur et nous continuerons à le faire. C’est le début d’une longue collaboration».

Créé en 2016 à l’initiative de Cyrille BOLLORE, le Marathon Day réunit chaque année au mois de septembre l’ensemble des collaborateurs du Groupe Bolloré à

travers le monde au profit d’une association caritative. Pour chaque inscription, trois euros (environ2000 FCFA) sont reversés à une association ou ONG mondiale. À propos de BolloréTransport & Logistics Cameroun Présent au Cameroun dans la logistique, le transport ferroviaire (Camrail), et la manutention portuaire (Kribi Conteneurs Terminal, SEPBC), Bolloré Transport & Logistics emploie aujourd’hui plus de 5 000 collaborateurs. L’entreprise participe activement au développement du Cameroun et s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs. Bolloré Transport & Logistics mène également des actions pour les populations en partenariat avec des associations pour l’aide à la scolarisation, à la réinsertion sociale des jeunes et pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement.

