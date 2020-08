CAMEROUN :: Arrêt des travaux Aseelec : 6 milliards d’impayés, 5000 emplois menacés. :: CAMEROON

Association des entreprises d'Électricité et d'Eau du Cameroun (Aseelec) annonce un arrêt de travaux à compter du 31 aout 2020. Des menaces pèsent sur l’ensemble du réseau électrique.

L’Association des entreprises d’électricité et d’eau du Cameroun (Aseelec), regroupe les sociétés sous-traitantes d’Eneo. Un avis adressé au public et à tous les sous-traitant Eneo indique « Nous ASEELEC (Association des entreprises d'Électricité et d'Eau du Cameroun) sensibilisons le public, et les confrères que nous observerons un arrêt des travaux sur tous les réseaux électriques à partir du 31 aout 2020 sur l'étendue du territoire national.

Conscient du désagrément que cela pourrait causer aux utilisateurs des réseaux électriques, nous vous prions d'accepter nos compassions émues ; car c'est le seul moyen de faire entendre nos voix qu'ENEO a complètement noyées » Depuis 2015, les arriérés de paiement de prestation des entreprises partenaires d’Eneo, fournisseur national d’Électricité aux ménages et Entreprises s’amoncellent. Pour atteindre le seuil critique de 6 milliards CFA. Ces créances représentent les prestations réalisées par l’ensemble des sous-traitants d’Eneo au cours de ces dernières années.

De fait, les relations de partenariat entre Aseelec et Eneo n’ont jamais été un long fleuve tranquille. Déjà, Au cours d’une conférence de presse donnée le jeudi 15 février 2018 à Douala, aseelec a appelé à la protection des pouvoirs publics qui jusqu’ici ferment les yeux sur les abus qu’ils subissent dans l’exercice de leurs activités. L’entreprise Eneo, le concessionnaire du service public de l’électricité au Cameroun et un de leurs principaux clients fait partie des entreprises pointées du doigt. « Nos rapports avec Eneo ne sont pas très bons. Eneo ne nous considère pas véritablement et comme les autres donneurs d’ordres, ne nous paie pas bien. Si c’était le cas, on verrait moins de poteaux pourris à travers le Cameroun »

Bis repetita, au cours d’une conférence de presse de clôture de leur assemblée générale à Douala le 25 aout 2020, ils ont remis ça « Nous avons fait des correspondances à Eneo, au ministère de l’eau et de l’énergie, au ministère de l’administration territoriale pour les informer de l’arrêt de travaux à partir du 31 aout sur l’ensemble du réseau électrique » Pour une durée indéterminée.