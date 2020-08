CAMEROUN :: NATHALIE KOAH DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION INTERNATIONALE CHEZ CROOS! :: CAMEROON

Cette nommination est une excellente leçon de vie à plus d'un titre.

D'abord, dans un contexte où les jeunes et les jeunes femmes en particulier sont la proie de tous les fantasmes, Nathalie a montré au monde entier qu'on peut choisir de rédéfinir sa vie et ses priorités.

Que chaque humain à la capacité à définir qui il est, de définir sa valeur et de l'imposer au grand damn de ce que certains veulent qu'il soit. Elle sait ce qu'elle vaut et veut. C'est cela l'estime de soi. Je signale que celle-ci (l'estime de soi), se construit dès le bas âge, peut croitre ou décroitre pendant qu'on grandit en fonction du traitement qu'on reçoit de ses parents et qu'une fois adulte, on peut travailler à la reconstruire, à l'entretenir ou à la booster. Je rappele que Nathalie a perdu son père très jeune. Cela a certainement affecté son estime de soi.

Ensuite, du point de vue de la force du marketing digital.

C'est grâce à sa détermination et sa stratégie de communication dans les réseaux sociaux qu'elle s'impose avec son million de followers. Elle crée donc ainsi sa valeur marchande, une marque respectée qui n'est autre qu'elle même dans son authenticité et l'impose au monde. Elle confirme que les RS sont le présent et le futur qu'il faut exploiter à fond si on a de l'ambition.

Elle montre que l'expertise n'a rien a voir avec les diplômes.

Que le monde d'en face nous reçoit telque nous nous présentons à lui.

Et pour finir, elle prouve au monde que l'erreur est humaine. Que nul n'est parfait. Qu'on peut faire des erreurs, tomber, se rélever et devenir le meilleur de soi même et leader le monde.

Qu'apprendre de ses erreurs est l'une des meilleures écoles et qu'il suffit de s'en rendre compte.

Cette jeune femme est un modèle de réussite quoiqu'on pense.

Elle représente à mes yeux, cette force que je souhaite constater chez toutes les femmes. Chez tous les jeunes. Et sa nommination à la tête de la direction de la communication internationale de Croos est un symbol fort pour cette jeunesse et ces femmes africaines en général et kamerunaises en particulier, qu'on veut soumettre à la victimisation, la négativité, aux rélations au rabais, à la soumission au jugement injuste et au dictat social, et, qui passent leur temps à se détruire, haïr et se dénigrer parfois inconsciemment.

On dirait qu'elle a lu mon dernier ouvrage #EVERLASTING avant même qu'il ne soit publié. Qu'elle a tiré quelques leçons sur le parcours de Dieng, l'héroïne.

Il faut de la mauvaise foi mêlée à la sorcellerie pour ne pas respecter le parcours de NK.

Lorsque la femme kamerunaise va apprendre à donner du crédit à une autre, à être compatissante et solidaire pour celle en difficulté, à être sincèrement heureuse pour une autre qui réussit ou sort de la mêlée, elle débloquera enfin ses énergies positives pour se mettre sur le chemin du vrai succès, elle aussi car dans ce pays, aux potentiels inimaginables, il y a de la place pour tout le monde. Just find your way too and write your story. Better, your success story.

Merci Nathalie Koah pour cette belle leçon de vie et plein succès pour la suite. Keep rocking it, princess!

Chers lecteurs, n'oubliez pas de commander "EVERLASTING" sur www.pattybebe.com ou www.amazon.com .

Sa lecture vous aidera à avoir une idée sur le cheminement qui mène à la réussite comme celle de NK.